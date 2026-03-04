Santa Fe se ataja: "La recesión de la economía nacional afecta la coparticipación"

El gobierno de la provincia de Santa Fe informó que los recursos que recibe del Estado nacional a través del sistema de coparticipación federal sufrieron una caída del 8% en términos reales durante los primeros dos meses del año, producto del enfriamiento de la economía a nivel nacional.

El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien explicó que la menor dinámica en la recaudación de impuestos, especialmente el IVA, se refleja de manera directa en los ingresos provinciales y afecta los recursos disponibles para financiar políticas públicas.

Impacto de la caída de la coparticipación

Olivares señaló que la desaceleración del consumo y de la actividad económica nacional tiene un impacto directo en la recaudación fiscal tanto a nivel nacional como local. “La recaudación está replicando lo que ocurre en la economía”, afirmó, subrayando que una menor recaudación de IVA es un indicador clave de esta tendencia.

A nivel provincial, estos ingresos constituyen una parte importante del presupuesto y son utilizados para financiar servicios esenciales como salud, educación, seguridad y obra pública. A pesar de este escenario, el gobierno provincial aseguró que mantiene una estrategia orientada a aliviar la carga fiscal, sostener la inversión en obra pública y apoyar al sector productivo.

Medidas para amortiguar la caída

Frente a la caída de los recursos por coparticipación, Olivares destacó que el Ejecutivo provincial ha implementado una serie de políticas para mitigar los efectos negativos:

* Alivio fiscal: La utilización de beneficios contemplados en la ley tributaria provincial que han permitido a empresas y comercios reducir su carga impositiva.

* Incentivos para generar empleo: La deducción de aportes patronales de Ingresos Brutos para nuevos puestos de trabajo, con el objetivo de sostener el empleo.

* Programas de financiamiento productivo: Instrumentos impulsados por el Ministerio de Desarrollo Productivo para sectores de la economía que buscan impulsar la inversión local.

Olivares subrayó que un pilar clave en la estrategia provincial es la continuidad de la obra pública, que no solo genera actividad económica y empleo, sino que también contribuye a dinamizar la economía local en un contexto de menor crecimiento nacional. “Mientras en gran parte del país la obra pública está parada, en Santa Fe seguimos avanzando con proyectos en marcha”, indicó.

Balance y expectativas para 2026

El ministro provincial reconoció que la provincia no tiene herramientas propias para revertir por completo un ciclo económico nacional adverso, pero destacó que las políticas implementadas permiten amortiguar sus efectos. Asimismo, remarcó la intención de compatibilizar estas acciones con la recomposición salarial de los trabajadores estatales y la garantía de servicios públicos.

Las declaraciones de Olivares reflejan la preocupación por el impacto fiscal de la coyuntura económica nacional, al mismo tiempo que buscan transmitir que el gobierno provincial está adoptando medidas para sostener el funcionamiento del Estado y apoyar a la comunidad santafesina.