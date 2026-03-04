El salto estratégico de Milicic: de Rosario a las grandes ligas de la infraestructura minera en Perú

Resumen Ejecutivo Proyección Global: La constructora Milicic fortalece su posicionamiento en el sector participando del evento internacional PDAC en Toronto , operando como aliada de la Cámara de Comercio Canadá Perú .

El escenario económico actual exige a las empresas una visión que cruce fronteras de manera inteligente y planificada. Para los inversores y empresarios locales que buscan inspiración en casos de éxito corporativo, observar cómo una compañía argentina logra consolidar su expansión internacional resulta una verdadera clase magistral de gestión. Este es exactamente el caso de Milicic, una firma constructora con 52 años de probada trayectoria, que hoy pisa fuerte en uno de los mercados más exigentes y competitivos del continente: la infraestructura minera de Perú.

Del 2 al 5 de marzo, la atención absoluta del sector extractivo global estará puesta en la ciudad de Toronto. Allí se desarrollará el PDAC 2026, un encuentro mundialmente considerado como el principal evento de exploración minera del planeta. Para tomar verdadera dimensión del impacto en los negocios, participar en esta cumbre es comparable a jugar en las grandes ligas de los recursos naturales. Milicic dirá presente en Canadá participando activamente como empresa aliada de la Cámara de Comercio Canadá Perú. Esta enorme plataforma comercial no es un mero viaje institucional, sino una jugada sumamente estratégica diseñada para estrechar vínculos de largo plazo con los líderes de la industria, generar nuevas oportunidades comerciales y fomentar la innovación tecnológica en el sector.

Pero la teoría corporativa y el networking de excelencia en Toronto tienen su correlato práctico e inmediato en el campo de acción sudamericano. La empresa constructora ya inició su fuerte desembarco operativo en el país andino, específicamente asumiendo la ejecución de obras civiles en la Unidad Minera Constancia. Esta gigantesca operación está ubicada en la región de Cusco y es administrada por el referente del sector Hudbay Perú S.A.C.

Un desafío de ingeniería en las alturas

El proyecto técnico en cuestión consiste en la implementación del esperado sistema de chancado de Pebbles dentro de la planta de procesos de la mina. Para entender la importancia vital de esta obra desde una óptica de negocios, podemos pensar en la planta concentradora como el verdadero motor económico y operativo de todo el yacimiento. Su objetivo central es concentrar el cobre y el molibdeno a través de un complejo sistema industrial que incluye múltiples etapas precisas: desde el chancado primario, pasando por la molienda en enormes molinos SAG y de bolas, la posterior clasificación en hidrociclones, la flotación y el circuito de remolienda, hasta llegar a los procesos de espesamiento, filtración y la disposición final de los relaves.

En este contexto de altísima exigencia productiva, incorporar el circuito de manejo de Pebbles equivale a instalar un componente de optimización de última generación en el corazón de la planta. Esta modificación, que ya estaba contemplada en la ingeniería original del yacimiento, busca mejorar radicalmente la eficiencia operativa de todo el circuito de conminución, es decir, el proceso físico clave de reducción del tamaño de las rocas extraídas.

Para hacer realidad esta ambiciosa mejora técnica, la escala de trabajo en terreno es directamente masiva. El alcance del contrato demanda la ejecución de complejas plateas de cimentación, zapatas aisladas, pedestales de concreto armado y extensas losas. Traducido en números duros que impactan en la logística de cualquier proyecto, estamos hablando de volúmenes impresionantes de materiales: se volcarán aproximadamente 1.650 metros cúbicos de concreto y se montarán nada menos que 185 toneladas de acero. Estas estructuras extremadamente robustas serán la base fundamental e indispensable para sostener de forma segura el nuevo sistema de manejo dentro de la planta concentradora.

Omar Bayona, quien se desempeña como Residente de Proyecto, dimensiona de forma muy clara el peso corporativo de este contrato al señalar que representa el primer gran reto de construcción en minería que les confía Hudbay. Este cliente es un actor clave a nivel mundial, conocido por su estricto foco en generar valor sustentable a través de relaciones comunitarias sólidas, exploración responsable y operaciones eficientes. Todo esto se ejecuta priorizando en cada etapa la seguridad absoluta de sus colaboradores directos y el máximo cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, el verdadero filtro de fuego para cualquier contratista que decida operar en este país es la implacable geografía. Ejecutar una obra civil de alta complejidad en un severo entorno altoandino impone barreras físicas que ponen a prueba cualquier planificación empresarial. Las arduas tareas diarias que debe llevar adelante Milicic Perú abarcan desde el meticuloso replanteo y el levantamiento de información topográfica en el campo, hasta las excavaciones profundas, los rellenos técnicos y la construcción de estructuras de concreto simple y armado, sumando además todas las instalaciones provisorias y la ingeniería de soporte.

Frente a este riguroso escenario, Juan Pablo Menin, Gerente de Operaciones de la firma, destaca que asumir este enorme desafío implica alinearse y cumplir sin fisuras con los altos estándares de gestión integrados que mantiene la operadora canadiense. Para lograr este nivel de excelencia, la compañía aporta toda su probada experiencia en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y control de calidad. Gestionar la logística en las zonas donde se concentra la mayor parte de los proyectos de infraestructura minera demanda precisión milimétrica, protegiendo al equipo en un clima hostil.

Con un equipo robusto que supera los 2.000 empleados y un impresionante portafolio de más de 800 proyectos ejecutados, Milici demuestra que el talento local tiene las herramientas para exportarse. Brindar soluciones concretas a los desafíos más complejos en sectores clave como oil & gas, energía e infraestructura, permite consolidar un crecimiento real.