El FMI sabe que la guerra en Medio Oriente pasará factura: temor por la economía global

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por el impacto que podría tener la escalada bélica en Medio Oriente sobre la economía global. El organismo advirtió que la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán genera un escenario de alta incertidumbre que podría alterar el comercio internacional, los mercados financieros y los precios de la energía.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que el conflicto pone a prueba la resiliencia de la economía mundial y que, en caso de prolongarse, podría provocar nuevos shocks económicos. Según explicó, una guerra extendida en la región tiene el potencial de afectar variables clave como el crecimiento global, la inflación y la confianza de los mercados.

El organismo ya detectó señales iniciales de impacto económico. Entre ellas se encuentran interrupciones en el comercio y la actividad económica, aumentos en los precios de la energía y una mayor volatilidad en los mercados financieros.

Uno de los principales focos de preocupación es el mercado energético. Medio Oriente concentra una parte significativa de la producción y exportación mundial de petróleo, por lo que cualquier alteración en la región puede generar aumentos en los precios del crudo. Esto impacta directamente en los costos de producción, transporte y consumo en todo el mundo.

Además, la tensión militar también amenaza rutas clave del comercio energético, como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume globalmente. La interrupción de ese corredor podría disparar los precios del crudo y alimentar presiones inflacionarias en múltiples economías.

En este contexto, el FMI sostuvo que seguirá monitoreando la evolución del conflicto y evaluará sus efectos en las próximas actualizaciones de sus perspectivas económicas mundiales. Hasta ahora, el organismo estimaba un crecimiento global cercano al 3,3% para 2026, aunque estas proyecciones podrían revisarse si la guerra escala o se prolonga.

Para el FMI, la duración del conflicto será el factor determinante para medir su impacto económico. Cuanto más se prolongue la guerra, mayores serán los riesgos de inflación global, desaceleración del crecimiento y volatilidad en los mercados internacionales.