Febrero se fue, pero dejó fuertes subas para la hacienda que impactan en el mostrador

El mercado ganadero cerró febrero con una marcada recuperación en los valores de la hacienda con destino a faena. De acuerdo con los datos registrados en el Mercado Agroganadero (MAG), el promedio mensual del Índice de Novillo (INMAG) se ubicó en $4.461,1, lo que implica un incremento del 8,4% respecto de enero y una variación interanual del 73% en los últimos doce meses.

La mejora en el precio del novillo —categoría de referencia para la exportación y para buena parte de la industria frigorífica— consolida la tendencia alcista que comenzó a observarse a principios de año, en un contexto de oferta relativamente ajustada y recomposición de valores tras meses de atraso frente a la inflación.

Subas más firmes en livianos

Dentro del conjunto de categorías destinadas a faena, los mayores aumentos mensuales se registraron en los animales livianos. Los novillitos mostraron una suba del 10% respecto de enero, mientras que las vaquillonas avanzaron un 12% en el mismo período.

Este comportamiento responde tanto a la firmeza de la demanda interna —particularmente en cortes de consumo— como a la necesidad de la industria de asegurar volumen ante una oferta que continúa condicionada por factores climáticos y por decisiones de retención en algunos establecimientos.

En contraste, las categorías más pesadas tuvieron incrementos más moderados. En vacas y toros, las mejoras oscilaron entre el 3% y el 5% mensual, reflejando un mercado más estable y con menor presión compradora, en especial en los segmentos vinculados a exportación.

Impacto en la cadena

La suba del 8,4% en el Índice Novillo durante febrero marca un ajuste relevante en la estructura de costos de la industria frigorífica y anticipa posibles movimientos en el precio de la carne al consumidor si la tendencia se consolida en marzo.

Al mismo tiempo, el incremento interanual del 73% muestra la magnitud de la recomposición acumulada en el último año, en un escenario de alta nominalidad y volatilidad macroeconómica.

El comportamiento de la hacienda en los próximos meses estará atado a la evolución de la oferta ganadera, las condiciones climáticas y la dinámica del consumo interno y las exportaciones, variables clave para determinar si la firmeza observada en febrero se transforma en una tendencia sostenida.