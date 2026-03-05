Definieron las multas que se aplicarán por falta de pago de impuestos: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los criterios con los que aplicará multas por falta de pago de impuestos dentro del nuevo esquema de “inocencia fiscal”. La normativa establece un sistema de sanciones que busca diferenciar entre errores administrativos y conductas de evasión deliberada, con penalidades graduales según la gravedad de la infracción.

El organismo explicó que el objetivo es ordenar el régimen sancionatorio y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes. En ese marco, se definieron parámetros específicos para evaluar cada incumplimiento, contemplando si existió voluntad de ocultamiento, retrasos en el pago o simples errores formales en las declaraciones.

Según lo detallado por ARCA, las multas se aplicarán principalmente cuando se detecte falta de pago de tributos o inconsistencias relevantes en las declaraciones juradas. Sin embargo, el sistema prevé la posibilidad de reducir o incluso evitar sanciones en casos donde el contribuyente corrija voluntariamente la situación o demuestre que el incumplimiento fue involuntario.

El esquema también introduce incentivos para la regularización temprana. En particular, quienes rectifiquen errores o cancelen deudas antes de que se inicie una fiscalización formal podrán acceder a reducciones significativas en las penalidades.

Desde el organismo recaudador señalaron que el enfoque apunta a mejorar el cumplimiento tributario sin penalizar de forma automática a quienes cometen errores administrativos. La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas orientadas a simplificar el sistema impositivo y fomentar la formalidad.

No obstante, las sanciones serán más severas cuando se detecten maniobras de evasión o incumplimientos reiterados. En esos casos, las multas podrán incrementarse y combinarse con otras medidas previstas por la normativa fiscal.

Especialistas en materia tributaria señalan que la definición de criterios claros para la aplicación de multas busca reducir la discrecionalidad y ofrecer mayor seguridad jurídica para empresas y contribuyentes. También advierten que el nuevo esquema exigirá mayor control y seguimiento de las obligaciones fiscales para evitar sanciones.