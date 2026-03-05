Claves del día: Santa Fe mira Vaca Muerta, la distribuidora Tyna apuesta a la innovación y los mercados en alerta

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este jueves a Neuquén junto a más de 20 industriales santafesinos para profundizar la integración productiva con el sector energético de Vaca Muerta. La visita forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo para posicionar a las empresas santafesinas como proveedoras de bienes, servicios y tecnología para la industria del petróleo y el gas.

Durante la jornada, Pullaro firmará un convenio de cooperación con el gobernador neuquino Rolando Figueroa en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén. El acuerdo apunta a impulsar el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio tecnológico entre ambas provincias.

La agenda incluye además un encuentro de networking coordinado por el Centro Pyme-Adeneu para vincular industriales de Santa Fe y Neuquén en busca de nuevas oportunidades de negocios. El viernes, la delegación visitará el yacimiento Loma Campana de YPF, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.

La iniciativa se enmarca en la Mesa de Gas, Petróleo y Minería creada por la gestión santafesina al inicio de su mandato, un espacio que reúne a unas 350 empresas de la provincia vinculadas al sector energético.

Rosario: señales mixtas en la economía local

En paralelo, Rosario registró en diciembre de 2025 un leve repunte en la actividad comercial. El indicador de facturación total de los locales habilitados creció un 2,3% interanual en valores constantes y un 0,8% respecto a noviembre en la medición desestacionalizada.

Sin embargo, el balance anual sigue siendo negativo: el acumulado enero-diciembre mostró una caída del 3% frente a 2024, reflejando el impacto de la desaceleración económica en el consumo, según se desprende el relevamiento de la Municipalidad de Rosario.

En este contexto, hay empresas que apuestan a seguir creciendo. El próximo 13 de marzo se inaugurará el primer almacén inteligente en Rosario, desarrollado por la distribuidora TYNA. El proyecto busca combinar tecnología y comercio minorista en un formato automatizado que promete transformar la experiencia de compra.

La industria argentina sigue en alerta

A nivel nacional, los indicadores productivos continúan generando preocupación. La producción automotriz registró en febrero su séptimo retroceso consecutivo con una caída interanual del 30,1%. Al mismo tiempo, el sector del acero atraviesa un fuerte enfriamiento y reclama reconstruir puentes entre el Gobierno nacional y las provincias para reactivar la actividad.

En términos más amplios, la industria argentina acumuló en los últimos dos años la segunda mayor caída del mundo, un dato que refleja la profundidad de la crisis productiva y las dificultades para recuperar niveles de actividad.

Un respiro global que calma al dólar

En el frente internacional, una posible distensión en el conflicto de Medio Oriente generó un día de alivio en los mercados globales, con señales de acercamiento entre Irán y Estados Unidos.

El petróleo se mantuvo estable a la espera de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz, lo que frenó la fuerte demanda global de dólares como refugio. Aun así, los metales preciosos continuaron subiendo y las criptomonedas protagonizaron un fuerte rebote.

Este escenario más tranquilo benefició a la Argentina: todos los tipos de cambio retrocedieron y el Banco Central logró comprar unos US$40 millones en el mercado local, sumando reservas por US$73 millones.

El dólar oficial cerró en $1427,83, el blue en $1420 y el MEP en $1425,60, con una brecha negativa entre el oficial y el paralelo.

El misterio de los dólares que no vuelven

A pesar de la calma cambiaria, persiste una preocupación clave en el sistema financiero: los dólares de los argentinos no están regresando a los bancos.

Aunque hay compras récord de billetes, el dinero continúa guardado en cajas de seguridad, en el colchón o directamente invertido en el exterior. Esta falta de liquidez en el sistema limita el crédito y frena la posibilidad de que la economía se reactive.

Ante esta situación, dentro del equipo económico comenzó a circular una idea controversial: permitir que los bancos presten los dólares depositados no sólo a empresas que generan divisas, sino también al público en general.

La propuesta genera fuertes dudas entre analistas, especialmente en un contexto de creciente morosidad en los pagos y un sistema financiero todavía frágil.

Wall Street advierte sobre Argentina

A este panorama se sumó un informe del Bank of America que recomendó a sus clientes tomar ganancias en los bonos argentinos Global 2035, luego de la fuerte suba registrada desde julio del año pasado.

El banco destacó que la crisis en Medio Oriente podría beneficiar a Argentina en términos comerciales, aumentando el superávit energético anual hasta cerca de US$8.000 millones, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y proyectos de gas natural licuado.

En esa línea, se firmó recientemente un acuerdo con Alemania para abastecer de gas a la economía europea, lo que podría abrir un nuevo mercado multimillonario para el país.

Sin embargo, el informe también advierte sobre riesgos relevantes: una mayor aversión global al riesgo podría encarecer el financiamiento para mercados emergentes y retrasar el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda.

Además, los analistas señalan que el repunte económico demora más de lo esperado y que la caída del ingreso real podría debilitar el respaldo político al programa económico.

Bonos en alza, pero acciones en rojo

En el mercado financiero local se vio otra paradoja. Los bonos soberanos subieron 0,2% y el riesgo país cayó hasta 538 puntos básicos, impulsados por la promesa del gobierno de mantener el superávit fiscal.

Sin embargo, la Bolsa de Buenos Aires volvió a caer 0,7%, afectada por balances empresariales débiles y un consumo que todavía no logra recuperarse. Paradójicamente, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York subieron entre 1% y 5%.

Inflación y prepagas en la mira

El clima de cautela también está marcado por la inflación. Las proyecciones anticipan un índice alto para febrero y marzo, mientras las empresas de medicina prepaga volvieron a aplicar aumentos por encima del ritmo inflacionario, lo que genera creciente malestar entre los usuarios.

Criptomonedas y commodities

En el mercado de commodities, el petróleo cayó levemente y los metales básicos mostraron cierta recuperación. Los granos, en cambio, retrocedieron tanto en Chicago como en Rosario.

El gran protagonista del día fue el mercado cripto: el Bitcoin saltó 7,1% y otras criptomonedas registraron subas cercanas al 9%, impulsadas por la búsqueda de activos alternativos en medio de la volatilidad global.

Milei busca seducir a Wall Street

En este escenario, el presidente Javier Milei viajará la próxima semana a Nueva York junto con gobernadores para participar de la Argentina Week, un evento destinado a promocionar inversiones en el país. Al que no fue invitado Pullaro.

El objetivo es mejorar la percepción internacional sobre la economía argentina y preparar el terreno para una eventual vuelta a los mercados financieros, aunque el ministro Luis Caputo insiste en que por ahora no buscará emitir deuda debido al elevado riesgo país.

Entre la apuesta energética de Vaca Muerta, la desconfianza de los inversores y una industria que todavía no logra recuperarse, la economía argentina atraviesa un momento de contrastes donde la calma financiera convive con interrogantes estructurales.