Del crudo a las tasas: qué deja el acuerdo por Ormuz para la Argentina y para YPF

El entendimiento inicial entre Estados Unidos e Irán (que extiende la tregua 60 días, levanta el bloqueo naval y habilita la reapertura del estrecho de Ormuz, con firma prevista en Suiza el viernes) marca el principio del fin de un shock energético que mantuvo cerrada desde fines de febrero la vía por la que circula cerca de un quinto del petróleo y el GNL del mundo. El mercado ya empezó a descontar la normalización: el Brent perforó la zona de los USD 80 por barril, su menor nivel desde principios de marzo y la racha bajista más larga del año, tras haber superado los USD 114 en el pico del conflicto. La "prima de guerra", que sumó más del 50% al crudo, se desinfla con el regreso de la oferta del Golfo, los mayores cupos de la OPEP+ y el bombeo extra de los Emiratos.

Una lectura paradójica para la Argentina

A diferencia de los shocks petroleros del pasado, el país atravesó esta suba como exportador neto de energía, con Vaca Muerta convertida en su principal fuente de divisas. El salto del crudo se tradujo en renta extraordinaria: según el INDEC, en el acumulado enero-abril de 2026 las exportaciones de Combustibles y Energía sumaron USD 4.422 millones (+31% interanual y el 14,3% del total exportado), mientras las importaciones de combustibles cayeron a USD 578 millones (−39,2%). El rubro marcó su mayor registro mensual en abril (USD 1.554 millones de exportaciones, con un saldo del capítulo 27 de USD 1.248 millones), apuntalando un superávit comercial total que ya acumula 29 meses consecutivos.

La contracara fue el frente interno: más costos, presión sobre los precios y financiamiento externo más caro. Acá el accionar de YPF funcionó como amortiguador. La petrolera aplicó ajustes graduales en los surtidores para evitar trasladar de golpe el shock externo al precio local, mientras el Gobierno habilitó por Resolución 79/2026 mezclar hasta 15% de bioetanol en las naftas.

YPF, el protagonista inmediato.

El verdadero protagonista fue YPF. Desde el inicio de la guerra, acumuló una suba cercana al 43%, por encima del Merval medido en dólares y, sobre todo, de las grandes integradas: Shell avanzó cerca de 6%, BP 13%, TotalEnergies 15%, Chevron apenas 3% y ExxonMobil cerró en baja. La diferencia, coinciden los analistas, no pasa solo por el crudo (un driver común a todo el sector), sino porque el mercado empezó a pagar una prima por el potencial de Vaca Muerta. No se compra exposición al barril, sino una compañía con capacidad de expansión estructural.

El telón de fondo global: dólar firme y la Fed de Warsh

El shock de Ormuz no solo movió el crudo: recalentó la inflación de Estados Unidos y, con ella, las tasas y el dólar. Tras un arranque de año con los precios cediendo (el IPC de enero corrió al 2,4% y el mercado llegó a descontar cerca del 83% de chances de un recorte en junio), la guerra dio vuelta el cuadro. El IPC de mayo, difundido el 10 de junio, saltó al 4,2% interanual, el mayor registro desde abril de 2023, empujado por la energía; el índice de precios mayoristas (PPI) trepó al 6%. Con ese telón, la Reserva Federal afrontó el 16 y 17 de junio la primera reunión presidida por Kevin Warsh: la CME FedWatch descuenta casi con certeza (98%) que mantendrá la tasa en 3,50%-3,75% y que retirará el sesgo de baja del comunicado. El mensaje de fondo es que el ciclo de recortes quedó en pausa, la mediana de proyecciones contempla, a lo sumo, un único recorte en lo que resta de 2026, y algunas mesas ya barajan una suba.

Ese combo inflación persistente, Fed más dura y demanda de cobertura geopolítica sostuvo al dólar: el índice DXY se afirmó hacia la zona de 99/100, en máximos de varias semanas, con su media de 50 ruedas cruzando por encima de la de 200. Para los emergentes es un viento de frente: un dólar más fuerte y tasas "higher for longer" presionan a los activos con deuda en dólares, encarecen el fondeo externo y le restan atractivo a monedas y commodities. Para la Argentina, refuerza el costado más áspero del shock, una ventana de crédito externo más cara justo cuando el país necesita rollear deuda y comprimir riesgo soberano.

Qué se puede esperar

Con Ormuz reabriéndose, lo más probable es un crudo más bajo y una renta extraordinaria que se modera. Pero el corazón de la tesis argentina nunca fue el precio, sino el volumen: la curva exportadora de Vaca Muerta tiende a desacoplarse de la prima de guerra. Para YPF, eso anticipa una consolidación de corto plazo, sin invalidar el relato de fondo. Los catalizadores siguen del lado positivo: ejecución de VM, resultados del segundo trimestre, menor costo de financiamiento tras la mejora de S&P y la recompra.

Para la macro hay una simetría que conviene tener a mano: el mismo crudo más calmo que modera la renta exportadora también enfría la inflación estadounidense, condición para que la Fed retome los recortes y el dólar afloje. Si eso se consolida en el segundo semestre, el menor viento de cola exportador se compensaría con un financiamiento externo más barato y un apetito por riesgo emergente más amable para el crédito argentino.

El riesgo es que la tregua es frágil: persisten las minas en el estrecho, la baja confianza del shipping y los choques entre Israel y Hezbollah, de modo que cualquier ruptura podría reavivar la prima. En el balance, la guerra ofició de catalizador que aceleró un reprecio estructural; la paz pondrá a prueba si la historia se sostiene por sus volúmenes y no por la prima. Ese es, también para la Argentina, apenas el primer paso.