Una tendencia ambiental que crece: ¿Qué unió a Rosario, Tini Stoessel y la agroindustria?

Los espectáculos en vivo comienzan a escribir un nuevo capítulo en materia de sustentabilidad. La gira FUTTTURA de Tini Stoessel, que pasó por Rosario, incorporó un sistema de generación eléctrica alimentado con biodiésel producido a partir de aceite vegetal usado recuperado y reciclado, una iniciativa que posiciona a la ciudad como uno de los primeros antecedentes nacionales en la aplicación de biocombustibles para recitales y eventos masivos.

La propuesta fue desarrollada mediante el trabajo conjunto entre la productora Live Energy y Essential Energy Holding, empresa especializada en soluciones energéticas renovables.

Más de 50.000 litros de biodiesel para alimentar un espectáculo

Durante toda la gira se utilizaron aproximadamente 50.000 litros de biodiesel destinados a abastecer los generadores que suministraron energía a parte de la infraestructura técnica de los shows.

Sonido, iluminación y pantallas funcionaron gracias a cuatro generadores de 410 KVA conectados en paralelo, un esquema que permitió garantizar un suministro estable durante cada presentación sin modificar los estándares técnicos que requiere una producción de gran escala.

De un residuo de cocina a la energía de un recital

El combustible empleado tiene un origen poco habitual para la industria del entretenimiento: aceite vegetal usado proveniente de cocinas y establecimientos gastronómicos.

Luego de atravesar procesos industriales de limpieza y transformación, ese residuo se convierte en biodiésel, un combustible renovable capaz de alimentar sistemas de generación convencionales con una menor huella ambiental respecto de los combustibles fósiles tradicionales.

El modelo representa un ejemplo concreto de economía circular, donde un residuo que antes era descartado vuelve al circuito productivo para abastecer espectáculos, festivales y grandes eventos culturales.

Una tendencia global que empieza a crecer en Argentina

La incorporación de biocombustibles en recitales forma parte de una tendencia internacional que busca reducir el impacto ambiental de las producciones masivas.

En Argentina, distintas empresas comienzan a desarrollar soluciones energéticas orientadas al sector del entretenimiento, integrando criterios de sustentabilidad en el montaje técnico de escenarios, festivales y eventos deportivos.

Desde Essential Energy Holding destacan que este tipo de experiencias demuestra que la transición energética puede extenderse más allá del transporte o la industria y llegar también al mundo de la cultura y los espectáculos.

Un modelo que ya se aplica en otros grandes eventos

La gira de Tini no es un caso aislado. La misma tecnología también fue utilizada en el partido entre Los Pumas y All Blacks disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes y en la edición 2025 del Lollapalooza Argentina.

Actualmente, todos los eventos producidos por Live Energy son abastecidos íntegramente con biodiésel, una decisión que permite reducir hasta un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los sistemas tradicionales basados en combustibles fósiles.

Según la empresa, la adopción de esta tecnología no implica mayores costos ni limitaciones técnicas, sino principalmente una decisión orientada a incorporar soluciones más sustentables.

Córdoba, un antecedente para impulsar una nueva legislación

Mientras el sector privado avanza con estas iniciativas, Córdoba ya cuenta con un Acuerdo Colaborativo Público-Privado para la Transición Energética Sustentable en Eventos Deportivos y Espectáculos Masivos.

El programa promueve el reemplazo progresivo de combustibles fósiles por biocombustibles locales, impulsa la economía circular y fomenta la innovación tecnológica dentro de la cadena de valor de las energías renovables.

La experiencia abre la puerta para que cada vez más recitales, festivales y producciones culturales incorporen energías limpias y conviertan a los espectáculos en un nuevo escenario para la transición energética en Argentina.