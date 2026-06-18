Milei condicionó la compra de Telefónica: Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes

La compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom acaba de ingresar en una etapa decisiva. Luego de meses de análisis y tensiones regulatorias, el Gobierno nacional definió que la operación podrá avanzar, aunque bajo condiciones que obligarán a la empresa controlada por el Grupo Clarín a desprenderse de una parte importante de los activos que buscaba incorporar.

La principal exigencia es contundente: Telecom deberá ceder alrededor de seis millones de clientes móviles junto con la infraestructura necesaria para prestar esos servicios. El objetivo oficial es evitar una concentración excesiva en un mercado considerado estratégico para la economía digital y la conectividad del país.

La decisión marca un punto de inflexión en una operación que, desde su anuncio, despertó preocupación entre reguladores, competidores y especialistas en defensa de la competencia.

La compra había sido anunciada a comienzos de 2025 por un monto cercano a los US$1.245 millones, en el marco del proceso de retiro que Telefónica viene desarrollando en distintos mercados de América Latina. Para Telecom, la adquisición representaba la posibilidad de consolidar aún más su liderazgo en telefonía móvil, internet y servicios de conectividad.

Sin embargo, los organismos técnicos que analizaron la operación advirtieron que el negocio podía generar una posición dominante difícil de justificar desde el punto de vista de la competencia. En algunos segmentos, la participación resultante habría superado ampliamente los niveles considerados razonables por los reguladores.

Por ese motivo, el Gobierno suspendió inicialmente la integración de ambas compañías mientras avanzaban los estudios correspondientes. El expediente pasó entonces a convertirse en uno de los casos regulatorios más importantes de la gestión de Javier Milei, no sólo por el tamaño económico de la transacción sino también por el impacto que tiene sobre un servicio esencial para millones de usuarios.

La solución que comenzó a tomar forma busca equilibrar dos objetivos. Por un lado, permitir que la operación se concrete. Por otro, evitar que el mercado quede excesivamente concentrado en un único jugador.

La propuesta oficial contempla que Telecom transfiera seis millones de líneas móviles junto con parte de la infraestructura asociada, incluyendo activos de red y recursos necesarios para garantizar la continuidad del servicio. También podrían incorporarse exigencias vinculadas a la devolución de espectro radioeléctrico y a la cesión de determinados clientes en mercados donde la concentración resulte particularmente elevada.

La medida abre además una oportunidad para otros actores del sector. Los clientes y activos que Telecom deba transferir podrían convertirse en una plataforma de crecimiento para empresas que buscan ganar escala en el mercado argentino.

Más allá del caso puntual, la decisión deja una señal política. A diferencia de otras áreas donde la administración Milei impulsó desregulaciones, eliminación de controles y menor intervención estatal, en este expediente optó por una postura activa para preservar la competencia y dejar en claro también su enfrentamiento con el Grupo Clarín.

La explicación oficial es sencilla: las telecomunicaciones forman parte de una infraestructura crítica para la economía moderna. En un contexto donde la conectividad atraviesa desde el comercio electrónico hasta la industria, la educación, los servicios financieros y la inteligencia artificial, el nivel de concentración del sector dejó de ser un asunto exclusivamente empresarial.

La discusión tampoco está cerrada. Telecom deberá analizar las condiciones planteadas y todavía restan definiciones regulatorias. Sin embargo, el mensaje del Gobierno ya quedó claro: la compra de Telefónica puede avanzar, pero no a cualquier precio.

Detrás de los seis millones de clientes que deberán cambiar de manos se juega algo mucho más profundo que una operación corporativa. Lo que está en discusión es cómo quedará configurado el mapa de las telecomunicaciones argentinas durante la próxima década y quiénes serán los actores que controlarán una de las infraestructuras más valiosas de la economía digital.