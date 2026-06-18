Entre la soja y la leche, los viñedos ganan terreno: el nuevo potencial de Santa Fe

Cuando se habla de la producción santafesina, la imagen suele remitir a los tambos, los rodeos ganaderos y los extensos campos de soja, maíz o trigo. Sin embargo, una actividad de menor escala pero en constante crecimiento empieza a consolidar su presencia: la vitivinicultura.

Actualmente existen 21 emprendimientos vitivinícolas distribuidos en distintos puntos de la provincia, una cifra que refleja el desarrollo de una producción emergente que ahora comienza a ser estudiada en profundidad a través de un proyecto nacional impulsado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

El edafólogo Rubén Walter, integrante del equipo interdisciplinario encargado del relevamiento de suelos, explicó que la iniciativa nació en 2022 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente amplió su alcance con la incorporación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), sumando nuevas provincias al proceso de caracterización.

"En una tercera etapa se incorporaron provincias emergentes como Santa Fe, Buenos Aires y Chubut, con el objetivo de establecer una línea de base sobre sus características productivas", señaló.

Un mapa de los viñedos santafesinos

El primer trabajo consistió en identificar y contactar a cada uno de los emprendimientos existentes. A partir de un listado elaborado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, el equipo recorrió los establecimientos para georreferenciarlos y conocer sus características.

Los 21 proyectos se encuentran distribuidos en dos grandes regiones, al norte y al sur de la Autovía 19, con presencia en departamentos como General Obligado, San Justo, La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Martín, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo y Rosario.

Se trata de establecimientos de distintas escalas productivas y con variedades diversas, muchos de ellos impulsados por familias y pequeños productores que apuestan por diversificar la matriz agropecuaria santafesina.

Suelos, clima y paisaje: la identidad del vino santafesino

La siguiente etapa del proyecto contempla la apertura de calicatas para estudiar los perfiles de suelo, obtener muestras y analizarlas en laboratorio.

El trabajo forma parte de una caracterización integral que incluye geología, geomorfología, clima, paisaje y aspectos sociales, con el objetivo de construir una identidad productiva propia para cada zona vitivinícola.

Según Walter, esa información permitirá elaborar fichas técnicas que serán entregadas a los productores y también integrarán una plataforma digital de acceso público.

"Cualquier persona del mundo podrá ingresar, seleccionar Santa Fe y conocer las características de los suelos, los ambientes, los paisajes y los emprendimientos existentes", explicó.

Un desafío condicionado por el clima

La campaña de relevamientos físicos estaba prevista para mayo y junio, pero las abundantes precipitaciones y los excesos hídricos obligaron a postergar los trabajos.

La expectativa es retomarlos entre agosto y septiembre, cuando las condiciones del terreno permitan realizar las calicatas sin inconvenientes.

Rubén Walter (centro), integra el equipo interdisciplinario encargado del relevamiento de suelos.

Diversificar la producción

Más allá del estudio científico, el proyecto apunta a generar herramientas para potenciar una actividad que todavía es incipiente, pero que ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo territorial.

La información obtenida servirá para orientar estrategias productivas, programas de capacitación e inversiones, además de brindar visibilidad a emprendimientos que comienzan a posicionarse en una provincia donde la ganadería, la agricultura y la lechería continúan siendo las actividades predominantes.

Con 21 viñedos distribuidos en distintos departamentos y una caracterización técnica en marcha, Santa Fe busca consolidar una nueva faceta de su identidad agroproductiva y sumar al vino como otra expresión de la diversidad de su campo.