Claves del día: Se destraban loteos, se cierra el caso La Joya Agro y Wall Street vuelve a mirar a Argentina

La agenda económica de este jueves tendrá una fuerte impronta santafesina. El Gobierno provincial abrirá la licitación para construir una nueva estación transformadora que permitirá resolver uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento del sur del Gran Rosario: la disponibilidad de energía eléctrica.

La obra, que demandará una inversión de $23.000 millones y se levantará en Alvear, sobre la ruta A012, aportará nueva capacidad al sistema eléctrico y permitirá habilitar inversiones fabriles, logísticas, industriales y residenciales que permanecían condicionadas por la falta de potencia disponible.

Según estimaciones oficiales, el proyecto destrabará al menos 14 inversiones privadas de relevancia en la región y permitirá avanzar con 18 loteos y desarrollos inmobiliarios. La iniciativa fue articulada entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Empresa Provincial de la Energía y el sector privado, que aportará alrededor de $4.000 millones mediante un esquema diseñado para recuperar parte de la inversión a medida que los proyectos accedan a la nueva infraestructura energética.

Más allá de esa noticia, el día también dejó señales positivas para los mercados argentinos, novedades empresarias y el cierre judicial de uno de los casos más comentados del agro.

Desde Wall Street llegaron indicios que entusiasmaron a los inversores. Morgan Stanley, el banco de inversión responsable de elaborar los índices MSCI que siguen los principales fondos internacionales, confirmó el inicio de una nueva revisión sobre la situación argentina.

Aunque no implica una mejora inmediata en la categoría del país, el informe abrió expectativas sobre una futura reclasificación que podría facilitar el ingreso de hasta US$ 4.500 millones hacia activos argentinos entre fines de 2027 y principios de 2028.

La lectura fue positiva. El riesgo país retrocedió otros cinco puntos y cerró en 431 unidades, uno de los niveles más bajos de los últimos años. La Bolsa porteña avanzó 1,1% y los bancos volvieron a liderar las subas entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

En paralelo, el Ministerio de Economía continúa trabajando sobre el perfil de vencimientos de deuda. Luis Caputo anunció un nuevo canje voluntario de bonos dólar linked con el objetivo de extender plazos y reducir compromisos de corto plazo, buscando evitar concentraciones de vencimientos que puedan generar tensiones futuras.

Otra noticia alentadora llegó desde el Indec. La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo luego del 5,2% registrado en abril. En los últimos doce meses acumuló una variación de 34,5%, reforzando las expectativas de continuidad en el proceso de desaceleración de precios.

En el mercado cambiario, sin embargo, los dólares mantuvieron una tendencia alcista. El oficial cerró en $1.461, mientras que el contado con liquidación volvió a superar los $1.500. El Banco Central compró US$ 34 millones durante la jornada, aunque las reservas internacionales terminaron mostrando una caída de US$ 147 millones.

También hubo novedades regulatorias. El Gobierno eliminó una restricción cambiaria que limitaba la operatoria de las sociedades de bolsa, una medida que apunta a darle mayor profundidad y dinamismo al mercado de capitales local.

En el frente corporativo, Mastellone Hermanos anunció la emisión de dos Obligaciones Negociables con las que buscará captar el equivalente a unos US$ 60 millones para fortalecer su balance y mejorar su estructura financiera. La compañía láctea se suma así al grupo de empresas que vuelven a aprovechar el mercado para obtener financiamiento.

Rosario también aportó una señal de expansión empresarial. Giorgi MG confirmó la ampliación de su concesionario oficial sobre avenida Carballo luego de la fuerte respuesta obtenida desde el desembarco de la marca en octubre de 2025. La decisión acompaña el crecimiento que vienen mostrando varias automotrices chinas en el mercado local.

En el agro, una historia que había generado enorme repercusión encontró finalmente un cierre judicial. La Justicia desestimó las denuncias impulsadas por Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro", en una disputa con un ex socio y amigo vinculada al supuesto robo de hacienda.

La resolución concluyó que los elementos reunidos durante la investigación no permitían sostener una causa penal, trasladando la discusión al ámbito comercial y patrimonial. El fallo pone fin a uno de los conflictos más comentados del ecosistema agropecuario y de redes sociales de los últimos meses.

En los mercados internacionales, los granos tuvieron una rueda positiva. Chicago mostró subas para trigo y maíz, mientras que la soja logró una mejora relevante en Rosario. El petróleo volvió a ceder terreno y las criptomonedas operaron en baja luego de que la Reserva Federal ratificara su postura cautelosa respecto de futuros recortes de tasas.

En definitiva, la jornada dejó una combinación poco habitual: una obra pública que libera inversiones concretas en la economía real, señales financieras que vuelven a acercar a Argentina al radar de los grandes fondos globales y empresas que encuentran mejores condiciones para financiarse. Todavía no alcanza para hablar de un cambio de ciclo consolidado, pero sí para advertir que algunas de las restricciones que frenaron inversiones durante años comienzan, lentamente, a aflojar.