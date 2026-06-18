Suspenden nuevos fondos para inversores calificados con inversiones en el exterior: qué cambia

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la suspensión transitoria de la aprobación de nuevos Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) destinados a Inversores Calificados que prevean invertir más del 25% de su patrimonio en activos emitidos y negociados en el exterior.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución General N.º 1153, que además establece la suspensión de nuevas suscripciones de cuotapartes en los fondos de estas características que ya se encuentran operativos.

Según informó el organismo, la medida responde a la necesidad de realizar una evaluación del costo fiscal asociado a estos vehículos de inversión, por lo que tendrá carácter transitorio mientras avanza ese análisis.

Qué cambia

La resolución afecta a los FCIA constituidos bajo el artículo 7 bis de la Ley de Fondos Comunes de Inversión cuyo reglamento de gestión contemple una inversión superior al 25% del patrimonio neto en instrumentos financieros del exterior.

En la práctica, la CNV dejará de autorizar nuevos fondos con ese perfil y tampoco podrán incorporarse nuevos inversores a los ya existentes mediante suscripciones de cuotapartes.

La norma entró en vigencia este jueves, tras su publicación en el Boletín Oficial.

Un giro respecto de la flexibilización reciente

La decisión se conoce apenas una semana después de que la CNV impulsara un amplio paquete de reformas orientadas a simplificar el acceso al mercado de capitales, conocido por el propio organismo como un "Big Bang regulatorio".

Ese conjunto de medidas eliminó autorizaciones previas para distintos instrumentos financieros, amplió el régimen de tokenización, incorporó nuevos vehículos de inversión como los FCIA ETF y estableció mecanismos de autorización automática para diversas emisiones, con el objetivo de agilizar el financiamiento y ampliar las alternativas para inversores y empresas.

En ese contexto, la suspensión de los FCIA con elevada exposición internacional representa una excepción dentro de la estrategia general de desregulación, ya que introduce una limitación específica vinculada al análisis de su impacto fiscal.

Impacto esperado

La medida no implica el cierre de los fondos existentes ni obliga a modificar sus carteras de inversión, pero sí limita el ingreso de nuevos aportes mientras permanezca vigente la suspensión.

Para las sociedades gerentes, la resolución frena temporalmente el lanzamiento de nuevos productos orientados a inversores sofisticados que buscan una mayor diversificación internacional desde el mercado local.

En tanto, los especialistas seguirán de cerca la evaluación que realice la CNV sobre el costo fiscal de estos instrumentos y la eventual definición de un nuevo marco regulatorio que permita su continuidad bajo condiciones diferentes.

La resolución no establece un plazo determinado para el levantamiento de la suspensión, por lo que su duración dependerá de la conclusión del análisis que lleva adelante el organismo regulador.