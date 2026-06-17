El "boom" de las startups para la agricultura digital: conocimientos y un gran dilema

El trabajo realizado por investigadores de la Universidad Austral analiza el papel de las startups de agricultura digital en Argentina y plantea una pregunta de fondo para el futuro del agro: ¿podrá esta ola de nuevas empresas tecnológicas transformar un mercado que viene siendo liderado desde hace años por grandes empresas?

La investigación examinó en detalle 114 startups de agricultura digital que operan en el país, con el objetivo de comprender qué tipo de soluciones están desarrollando y en qué medida esas innovaciones pueden modificar la dinámica competitiva del mercado de maquinaria agrícola y agroinsumos.

Uno de los principales hallazgos es que el 80% de las startups no busca desarrollar tecnologías orientadas a reemplazar insumos, equipos o canales ya existentes, sino que ofrecen soluciones que mejoran u optimizan los paquetes tecnológicos actuales. En otras palabras, estas innovaciones no buscan desplazar de forma directa a las plataformas vigentes: muchas startups agregan valor a través de soluciones que se complementan con las que ya brindan las grandes empresas del sector en maquinaria, semillas y fitosanitarios. Entre estas soluciones se encuentran plataformas de gestión, herramientas de análisis de datos, sistemas de monitoreo, sensores y servicios digitales de apoyo a la toma de decisiones, entre otros.

Este carácter marcadamente complementario se explica porque estas soluciones no reemplazan el paquete tecnológico existente, sino que lo vuelven más preciso, más integrado o más eficiente. Es el caso, por ejemplo, de los sensores de suelo, las estaciones meteorológicas, los sistemas de monitoreo de maquinaria o los softwares de gestión y asesoramiento digital, que agregan valor al integrar datos, mejorar decisiones agronómicas y optimizar el uso de insumos.

Este resultado obliga a distinguir entre dos procesos de naturaleza muy diferente. Uno, el de generar soluciones innovadoras, detectar problemas y abrir nuevas posibilidades tecnológicas. Otro, bien diferente, el de escalar, comercializar y distribuir esas soluciones de manera masiva en mercados donde las grandes firmas ya cuentan con infraestructura, redes comerciales, marca, llegada al productor y capacidad de integrar tecnologías en plataformas más amplias. El paper subraya que el éxito de largo plazo de una innovación depende de la gestión de ambos procesos.

Lejos de restarles relevancia, esa lectura ayuda a entender mejor cuál puede ser hoy el aporte real de las startups al agro. Su valor no pasa necesariamente por desplazar a los actores tradicionales, sino por ampliar la frontera de soluciones disponibles, explorar nuevas combinaciones tecnológicas y aportar agilidad innovadora en un contexto de acelerada digitalización. Muchas de estas empresas cumplen un papel clave en la generación de innovación, aunque su crecimiento futuro dependa, en buena medida, de cómo logren insertarse en mercados donde la escala ya tiene dueños.

En ese sentido, el caso argentino resulta especialmente interesante. El país presenta un ecosistema agtech dinámico, con capacidad emprendedora y trayectoria en adopción tecnológica. Pero incluso en ese contexto, el estudio advierte que el potencial transformador de las startups no debe leerse en clave simplista: no se trata solo de disrupción o reemplazo, sino de complementariedad, articulación y construcción de escala a partir de vínculos con actores ya establecidos.