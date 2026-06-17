El Aeropuerto de Rosario duplica su apuesta: conectividad invernal y despegue de la carga internacional

Resumen Ejecutivo El Aeropuerto Internacional de Rosario amplía su conectividad invernal con rutas nacionales clave y el desembarco de la aerolínea Arajet hacia el Caribe.

amplía su conectividad invernal con rutas nacionales clave y el desembarco de la aerolínea hacia el Caribe. La terminal santafesina ejecuta un plan estratégico para transformarse en un centro logístico de exportaciones para las empresas de la región.

para las empresas de la región. La llegada de la firma World2Fly en octubre abrirá una ruta directa a España, potenciando el transporte de carga con alto valor agregado hacia Europa.

La conectividad aérea se ha transformado en un termómetro ineludible de la competitividad económica territorial. En este escenario, el Aeropuerto Internacional de Rosario encara la temporada invernal con una estrategia dual que trasciende el tradicional flujo turístico. La terminal santafesina busca consolidarse como un nodo estratégico para los negocios de la región centro, incrementando frecuencias comerciales y potenciando su infraestructura de cargas.

Para los meses de frío, la oferta de cabotaje experimentará un refuerzo sustancial de la mano de Aerolíneas Argentinas. La aerolínea de bandera potenciará las conexiones directas hacia centros turísticos de alta demanda como Bariloche, Chapelco e Iguazú. Este esquema no solo facilita el traslado corporativo y de descanso, sino que dinamiza el flujo de receptivo hacia el sur provincial.

En el plano internacional, el mercado aerocomercial rosarino exhibe una vitalidad renovada con la incorporación de la compañía dominicana Arajet. Esta firma iniciará operaciones conectando la ciudad con Punta Cana mediante tres frecuencias semanales, previendo elevarlas a cinco de cara al verano. El nuevo enlace funciona como una puerta de acceso eficiente hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

Esta nueva alternativa se acopla a la red internacional preexistente operada por compañías consolidadas en la terminal, tales como Copa Airlines, LATAM Airlines y GOL Linhas Aéreas. A través de sus respectivos centros de distribución regional, estas firmas garantizan la inserción de la plaza local en los principales mercados globales, un activo indispensable para el entramado corporativo regional.

Sin embargo, el vector más ambicioso del plan actual radica en el máximo aprovechamiento de las bodegas de los aviones comerciales. Las autoridades aeroportuarias ejecutan un programa para transformar la terminal en una plataforma logística de exportación. La meta es canalizar la producción de las economías regionales de manera directa, evitando la histórica dependencia de las terminales de Buenos Aires.

El presidente del directorio del aeropuerto, Pío Drovetta, definió la iniciativa bajo una premisa de eficiencia y rentabilidad para los operadores logísticos del interior del país. La intención oficial es construir un ecosistema atractivo que optimice los costos de distribución internacional de las firmas industriales y agroexportadoras basadas en la provincia de Santa Fe.

El horizonte de este plan logístico tiene un hito marcado en el mes de octubre, momento en que comenzarán los vuelos directos a España a través de World2Fly. La llegada de esta compañía aérea introduce un salto cualitativo definitivo: la operación regular de aeronaves de fuselaje ancho, cuya capacidad de bodega resulta sustancialmente mayor para el comercio exterior.

Como señalaba el célebre consultor de gestión Peter Drucker, "la eficiencia es hacer mejor lo que ya se hace", y bajo ese concepto el aeropuerto ya inició rondas de negocios con sectores industriales y laboratorios farmacéuticos de la región. El foco está puesto en el transporte de matrices, repuestos, autopartes y muestras biológicas, mercaderías donde la velocidad aérea justifica los costos.

La viabilidad de esta estrategia se respalda en antecedentes inmediatos de exportaciones no tradicionales desde la pista rosarina. En el último período se validaron con éxito los protocolos de conservación y trazabilidad para el envío de carnes congeladas y pacú hacia mercados internacionales. Estas operaciones demostraron la aptitud del depósito fiscal local para responder a demandas complejas.

Para sostener este despliegue, las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Rosario disponen de servicios integrados de aduana, migraciones, controles sanitarios y cámaras frigoríficas especializadas. El desafío actual ya no es de infraestructura, sino cultural: persuadir al empresariado de que el circuito aduanero propio ofrece mayores ventajas competitivas que el tradicional flete terrestre hacia la capital federal.

La consolidación de un aeropuerto internacional con perfil exportador e industrial redefine las posibilidades de desarrollo para el sur santafesino. La temporada invernal que comienza representa el examen de regularidad para una terminal que busca dejar de ser un mero punto de partida turístico para convertirse en un eslabón clave de la cadena de valor global.