Tanque "pesado": Argentina tiene uno de los combustibles más caros de Latinoamérica

Los sucesivos aumentos en los combustibles durante los últimos meses modificaron el mapa regional de precios y colocaron a Argentina entre los países con la nafta más cara de América Latina. El encarecimiento responde a la actualización de impuestos, la evolución del tipo de cambio y la política de recomposición de precios que vienen aplicando las petroleras.

De acuerdo con un relevamiento publicado por Infobae, llenar un tanque de 50 litros con nafta súper en Argentina representa hoy un desembolso que supera ampliamente al de la mayoría de los países vecinos y ubica al país entre los cuatro más caros de la región.

Argentina sube en el ranking de precios

Según la comparación internacional, Uruguay continúa siendo el país con el combustible más costoso de América Latina, seguido por Chile y México. Detrás aparece Argentina, que desplazó a otros mercados donde históricamente el precio de la nafta había sido superior.

En el otro extremo del ranking se encuentran países productores de petróleo como Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde los combustibles mantienen fuertes subsidios estatales y registran los valores más bajos de la región.

Llenar el tanque cuesta cada vez más

Con los valores vigentes, completar un tanque de 50 litros implica un gasto considerablemente mayor que hace apenas un año, reflejando la recomposición de precios que experimentó el mercado local desde fines de 2023.

El incremento responde a una combinación de factores:

* Actualización de los impuestos sobre los combustibles.

* Ajustes aplicados por las petroleras.

* Evolución del tipo de cambio.

* Variación del precio internacional del petróleo.

Esta combinación llevó a que los combustibles argentinos converjan gradualmente hacia niveles más cercanos a los precios internacionales.

El Gobierno busca eliminar distorsiones

La política oficial apunta a reducir los atrasos acumulados que durante varios años mantuvieron los combustibles por debajo de los valores internacionales.

En ese contexto, las empresas del sector sostienen que la recomposición de precios resulta necesaria para garantizar inversiones en producción, refinación y comercialización, mientras que los consumidores sienten el impacto directo sobre los costos de movilidad y logística.

Un impacto que también llega al agro y al transporte

El aumento del precio del combustible no sólo afecta a los automovilistas particulares.

También incrementa los costos operativos del transporte de cargas, la distribución de mercaderías y las actividades agropecuarias, donde el gasoil representa uno de los principales componentes del costo de producción.

En sectores como el agro, cada actualización del combustible repercute sobre las labores de siembra, cosecha y transporte de granos hacia los puertos.

Los combustibles argentinos ya no son de los más baratos

Durante varios años Argentina figuró entre los países con naftas relativamente económicas debido a controles de precios y retrasos en las actualizaciones.

Sin embargo, el proceso de normalización iniciado por el Gobierno modificó ese escenario. Hoy el país se ubica entre los mercados con los combustibles más caros de América Latina, una tendencia que podría mantenerse mientras continúe el esquema de actualización de impuestos y precios que busca alinear el mercado interno con los valores internacionales.