Plan de pagos de hasta 120 cuotas para empresas: condiciones y requisitos oficiales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo plan de facilidades de pago orientado a empresas que deban regularizar deudas derivadas de inconsistencias en el tratamiento de quebrantos impositivos. La medida busca ampliar las posibilidades de normalización fiscal, reducir la litigiosidad y brindar mayor previsibilidad a las firmas que decidan corregir su situación tributaria.

El régimen representa una mejora respecto del esquema anterior, ya que extiende el plazo de financiación hasta 120 cuotas y reduce el pago inicial requerido para adherir.

Hasta 10 años para cancelar la deuda

Uno de los principales cambios del nuevo programa es la posibilidad de financiar las obligaciones fiscales en un plazo de hasta diez años.

Además, el pago a cuenta se redujo al 2% del monto adeudado, mientras que las cuotas tendrán un monto mínimo de $500.000. El plan también incorpora la posibilidad de incluir multas vinculadas con las obligaciones alcanzadas, además del capital y los intereses correspondientes.

Qué empresas podrán acceder al beneficio

El nuevo régimen está destinado a empresas que hayan detectado inconsistencias en la determinación de quebrantos impositivos y decidan regularizar su situación.

Podrán adherirse:

* Empresas que hayan rectificado quebrantos correspondientes a 2023 y ejercicios anteriores.

* Firmas que preveían ajustar quebrantos del período fiscal 2024 y hayan manifestado esa decisión mediante Presentación Digital o por vía judicial.

Los requisitos para ingresar al plan

Para acceder al beneficio, ARCA exige que las empresas realicen previamente una serie de adecuaciones fiscales.

Entre ellas se destacan:

* Rectificar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

* Revertir el quebranto computado incorrectamente.

* Retrotraer las compensaciones realizadas sobre la base de esos quebrantos.

Asimismo, la declaración jurada original o su correspondiente rectificativa deberá encontrarse presentada al momento de solicitar la adhesión al régimen.

También podrán refinanciar planes vigentes

Otra de las novedades es que ARCA permitirá refinanciar planes de pago ya existentes para aquellos contribuyentes que cumplan con las condiciones previstas por la normativa.

En estos casos, no será necesario realizar un nuevo pago a cuenta, lo que facilita la reorganización de las obligaciones fiscales para las empresas alcanzadas.

Un incentivo para regularizar deudas y evitar conflictos judiciales

Desde el organismo explicaron que la decisión responde a la gran cantidad de inconsistencias detectadas en el tratamiento de quebrantos impositivos, que en muchos casos derivaron en una incorrecta determinación de la base imponible del Impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, en saldos pendientes de pago.

Con este esquema, el Gobierno busca incentivar la regularización voluntaria de esas deudas y disminuir los procesos administrativos y judiciales vinculados a reclamos tributarios.

Una herramienta para aliviar la situación financiera

El nuevo plan de facilidades representa una alternativa para compañías que necesitan ordenar su situación fiscal sin afrontar el pago total de las obligaciones en un solo desembolso.

Con plazos de hasta 120 cuotas, un anticipo reducido y la posibilidad de refinanciar planes existentes, el régimen apunta a brindar mayor margen financiero a las empresas mientras el fisco procura incrementar el nivel de cumplimiento tributario y reducir la conflictividad judicial.