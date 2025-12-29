El 2026 arranca con aumentos que impactan en el bolsillo: ¿cuáles son?

En enero de 2026, diversos aumentos en servicios cotidianos comenzarán a regir, presionando sobre el gasto de hogares y familias argentinas en un contexto de inflación todavía elevada.

Según lo que informan medios económicos, los ajustes abarcan desde tarifas de transporte público y servicios de salud hasta alquileres, trámites vehiculares y servicios de telecomunicaciones.

Alquileres: actualización por ICL

Los contratos de alquiler que todavía se actualizan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento significativo en enero.

El Índice de Contratos de Locación (ICL) registra un incremento de 36,39% para enero, aunque en general muestra una desaceleración respecto de aumentos previos.

Este ajuste vuelve a impactar en los presupuestos familiares y de inquilinos, que vienen soportando ajustes recurrentes en el rubro.

Prepagas: cuotas y copagos al alza

Las empresas de medicina prepaga confirmaron aumentos en las cuotas mensuales, que también alcanzarán a copagos y servicios adicionales.

Las subas en las cuotas de prepagas se ubicarían hasta alrededor de 2,5% en enero.

Este incremento se produce pese a la alta incidencia que las prepagas tienen en los gastos de salud de los hogares.

Otros servicios y expectativas

Además de los rubros mencionados, se anticipan subas en servicios de cable, internet y telefonía móvil/fija, con ajustes estimados entre 3% y 4,5% según empresa y modalidad de servicio.

En cuanto a combustibles, gas y electricidad, todavía se esperan definiciones oficiales sobre los cuadros tarifarios que aplicarán a partir del 1° de enero, aunque los primeros anuncios oficiales indicarían aumentos tras la eliminación de subsidios en varios segmentos.

Impacto en el bolsillo

Los aumentos confirmados para el inicio de 2026 presionarán sobre la economía familiar en servicios esenciales, en un contexto en que el poder adquisitivo sigue siendo un desafío para muchas familias argentinas.

El conjunto de estos ajustes se tendrá que considerar al planificar el presupuesto mensual de los hogares, especialmente para alquileres, transporte y servicios básicos que concentran una porción importante del gasto.