El agro es el gran proveedor de dólares, pero el año todavía corre por detrás de 2025

El complejo agroexportador volvió a convertirse en la principal fuente de ingreso de divisas para la economía argentina durante julio. De acuerdo con el informe difundido este lunes por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector liquidaron US$ 2.918 millones durante el séptimo mes del año.

El monto representa una baja del 3% respecto de junio de 2026, aunque implica un incremento del 28% frente a julio de 2025, un período que había estado condicionado por un contexto excepcional en materia de derechos de exportación.

Con estos resultados, el ingreso acumulado de divisas entre enero y julio alcanzó los US$ 16.297 millones. Sin embargo, la comparación interanual continúa en terreno negativo: el total liquidado es 16% inferior al registrado en igual período de 2025.

Desde CIARA y el CEC explicaron que la comparación entre ambos años está influenciada por las condiciones excepcionales que rigieron durante julio de 2025. En ese momento, la finalización del Decreto 38/2025, que establecía una reducción temporaria de los derechos de exportación, aceleró las ventas al exterior y el registro de contratos de exportación, generando un flujo superior al promedio histórico para ese mes.

En contraste, las entidades sostienen que 2026 presenta el perfil de una campaña agrícola normal, sin incentivos temporales que alteren el ritmo habitual de comercialización y liquidación de divisas.

CIARA y el CEC, entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, remarcaron que la evolución mensual responde a la dinámica propia del mercado y al cronograma habitual de ventas externas del complejo oleaginoso-cerealero.