El nuevo mapa de la carne: feedlots llenos, consumo débil y exportación presionada

La ganadería argentina atraviesa un momento de redefinición. El último informe de Estrategias Ganaderas muestra un mercado que continúa ofreciendo oportunidades, aunque también acumula señales de alerta para quienes planifican el negocio de los próximos meses.

El principal mensaje del reporte es claro: el ternero mantiene una fuerte valorización, pero el precio del gordo tendría un recorrido limitado debido al elevado nivel de ocupación de los feedlots. A esto se suma una exportación que enfrenta menores márgenes por el encarecimiento de la hacienda en dólares y un consumo interno que todavía no logra recuperar plenamente su capacidad de compra.

El ternero sigue siendo la categoría más firme

Uno de los datos más destacados del informe es que el ternero continúa cotizando casi un 39% por encima de su promedio histórico, mientras que el novillito también mantiene valores superiores a los registrados en los últimos cinco años. Esa firmeza sostiene el negocio de la cría, aunque también encarece la reposición para los sistemas de engorde.

En paralelo, la relación vientre/ternero alcanzó niveles significativamente superiores a los históricos, lo que llevó al informe a recomendar no incrementar el stock de madres porque inmoviliza demasiado capital.

El feedlot pone un techo al gordo

El otro gran dato del trabajo es la situación de los corrales.

Con un 76% de ocupación y un stock superior al registrado un año atrás, los feedlots garantizan una oferta importante de hacienda terminada para los próximos meses. Esa disponibilidad funciona como un límite para eventuales aumentos del gordo.

Al mismo tiempo, el informe observa una fuerte caída en los ingresos recientes a feedlot y un índice de reposición por debajo de los valores normales para esta época del año, lo que confirma una reorientación hacia sistemas pastoriles.

Exportación con demanda, pero menos competitividad

En el frente externo aparecen señales positivas y negativas.

Por un lado, China mantiene una demanda sostenida y acelera compras pensando en el último trimestre del año, mientras Israel incrementa la actividad logística previa a sus festividades, sosteniendo el ritmo de embarques.

Sin embargo, la hacienda pesada continúa cara en dólares, situación que reduce la competitividad exportadora y comprime los márgenes del negocio.

El consumo mejora lentamente

En el mercado doméstico la recuperación todavía es parcial.

El poder de compra del salario sigue 16,4% por debajo del año pasado y más de 23% debajo del promedio de los últimos cinco años, aunque ya acumula tres meses consecutivos de mejora gracias a la desaceleración de la inflación y a una relativa estabilidad del precio de la carne.

Aun así, el asado mantiene una brecha considerable frente al pollo y al cerdo, lo que continúa condicionando el consumo de carne vacuna.

Qué estrategia propone el informe

Más que anticipar un cambio brusco de tendencia, el documento plantea una estrategia de prudencia.

Las principales recomendaciones son mantener cautela con la incorporación de vientres, evitar nuevos encierros en feedlot mientras la relación de reposición permanezca exigida y aprovechar la fortaleza del mercado de invernada sin esperar grandes saltos en el precio del gordo en el corto plazo.