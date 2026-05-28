Telecom potencia la plataforma Flow con D-Sports para transmitir todo el Mundial de Fútbol 2026

Resumen Ejecutivo Telecom Argentina expande la grilla deportiva de Flow mediante la incorporación de las señales de D-Sports , asegurando la transmisión integral de los 104 partidos del Mundial 2026 .

expande la grilla deportiva de mediante la incorporación de las señales de , asegurando la transmisión integral de los 104 partidos del . La operación coincide con un movimiento estratégico de Torneos y Competencias , que adquirió el control total de TRISA y la señal de TyC Sports tras comprar la participación del Grupo Clarín .

, que adquirió el control total de y la señal de tras comprar la participación del . El ecosistema de medios e infraestructura digital redefine sus ventajas competitivas frente a las plataformas de streaming globales a través de la agregación de contenidos en vivo de alto valor.

El mercado de las telecomunicaciones y el entretenimiento en Argentina atraviesa una transformación estructural definitiva a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las estrategias de distribución de contenidos deportivos en nodos urbanos clave como Rosario reflejan cómo las plataformas tradicionales y el streaming disputan la atención de los consumidores de mayor valor.

En este escenario de alta competencia, Telecom Argentina sacudió el tablero corporativo al anunciar la incorporación de las señales D-Sports a su plataforma Flow. La medida, efectiva desde fines de mayo, permitirá a los usuarios acceder de forma directa a la totalidad de las transmisiones mundialistas, modificando el mapa de valor de los servicios de conectividad digital en el país.

La iniciativa surge de un acuerdo estratégico a largo plazo entre Telecom Argentina y la productora Torneos y Competencias. El eje central de esta alianza es garantizar la emisión de los partidos del torneo global, configurando una oferta integral que busca fidelizar clientes frente al avance de los operadores de streaming internacionales independientes.

Esta estrategia de agregación funciona de manera idéntica a la de un gran centro comercial que concentra marcas exclusivas para retener al público. Al consolidar señales como TyC Sports, ESPN, Fox Sports y ahora D-Sports, la operadora neutraliza la dispersión de pantallas, un desafío crítico para las empresas prestadoras de servicios de valor agregado en el ecosistema corporativo.

Para las plataformas de conectividad, los derechos del fútbol representan el activo más estratégico del negocio de entretenimiento. En provincias con un fuerte arraigo futbolístico e industrial como Santa Fe, garantizar la estabilidad de las transmisiones y la diversidad de pantallas sin costos adicionales actúa como una barrera de defensa competitiva fundamental contra la migración de suscripciones.

El reposicionamiento de TyC Sports consolida su histórica trayectoria de transmisiones continentales y globales. La señal confirmó que mantendrá la cobertura integral de los partidos del seleccionado nacional en la fase de grupos, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, desplegando equipos periodísticos propios y transmisiones en vivo multiplataforma directamente desde Norteamérica.

Respecto a la evolución de estas tendencias, el ejecutivo de Personal, Gonzalo Hita señaló que el deporte "ocupa un lugar central en los hábitos de consumo" y reafirmó la intención de la compañía de construir alternativas personalizadas para que cada usuario encuentre de forma simple los contenidos esenciales en vivo.

La disputa por la audiencia suma complejidad con la participación de gigantes internacionales. La corporación Disney+ y la señal ESPN confirmaron que transmitirán un paquete seleccionado de partidos a través de sus opciones digitales premium, instalando un modelo de negocio híbrido donde la televisión por cable tradicional coexiste de forma obligada con las aplicaciones pagas.

El principal desafío de gestión para los operadores de redes radica en adaptar las infraestructuras locales al incremento exponencial de tráfico de datos durante los eventos masivos. Las inversiones edilicias y de redes de fibra óptica en el interior del país resultan determinantes para sostener consumos que demandan baja latencia y alta definición en simultáneo.

La reconfiguración del negocio de los derechos de transmisión plantea un nuevo paradigma donde la escala corporativa define la supervivencia de las marcas de medios. La concentración de licencias de transmisión y la alianza con plataformas de distribución masiva marcan la pauta de un mercado audiovisual profundamente concentrado y altamente tecnológico.