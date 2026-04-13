El dólar oficial sigue cayendo y crece la brecha con el CCL: los valores

El mercado cambiario argentino atraviesa una fase de marcada estabilidad en el tipo de cambio oficial, aunque con señales de tensión en los segmentos financieros. En las últimas jornadas, el dólar mayorista registró su sexta caída consecutiva y se ubicó por debajo de los $1.370, alcanzando mínimos nominales en varios meses.

Esta dinámica responde principalmente a una mayor oferta de divisas en el mercado, impulsada por el inicio de la liquidación de la cosecha gruesa y la activa intervención del Banco Central (BCRA), que continúa comprando reservas. El volumen operado en el mercado también refleja este escenario, con montos que superan los u$s500 millones diarios.

Sin embargo, mientras el tipo de cambio oficial se mantiene contenido, los dólares financieros —especialmente el contado con liquidación (CCL)— muestran mayor rigidez a la baja. En este contexto, la brecha cambiaria volvió a ampliarse, superando el 20% respecto del techo de la banda cambiaria, lo que refleja expectativas divergentes entre los distintos segmentos del mercado.

En el segmento minorista, el dólar se ubica en torno a los $1.385 en entidades como el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta supera los $1.800. En paralelo, el dólar MEP y el CCL se mantienen por encima de los $1.400, consolidando la diferencia con el oficial.

Las proyecciones del mercado también se ajustaron a la baja. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, el tipo de cambio mayorista alcanzaría los $1.700 hacia diciembre de 2026, lo que implicaría una suba anual del 17,4%, por debajo de la inflación esperada cercana al 30%.

No obstante, este escenario de “dólar calmo” empieza a generar interrogantes. El tipo de cambio real multilateral se ubica en niveles mínimos desde 2017, lo que reaviva el debate sobre un posible atraso cambiario. Analistas advierten que, si bien la oferta actual permite sostener la estabilidad, la evolución futura dependerá de la acumulación de reservas y del contexto macroeconómico.

En este marco, el mercado seguirá de cerca tres variables clave: el ritmo de liquidación del agro, la capacidad del BCRA para seguir acumulando reservas y el comportamiento de los dólares financieros, en un contexto donde la estabilidad cambiaria convive con señales de alerta.