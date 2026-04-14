El dólar se pone "barato" y el peso se fortalece: las razones del fenómeno

El mercado cambiario argentino atraviesa un escenario particular: el dólar se percibe como “barato” en términos reales, mientras el peso muestra una fortaleza inusual en comparación con los últimos años. Este fenómeno, denominado por analistas como “superpeso”, responde a una combinación de factores macroeconómicos y decisiones de política económica.

Según los expertos, uno de los principales motores de esta situación es la política monetaria contractiva impulsada por el Gobierno. La fuerte restricción de pesos en la economía, junto con tasas de interés reales positivas, reduce la demanda de dólares y favorece la apreciación de la moneda local.

A su vez, el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador juega un rol clave. La liquidación de la cosecha gruesa incrementa la oferta de dólares en el mercado oficial, lo que contribuye a estabilizar el tipo de cambio y a contener presiones devaluatorias.

Otro factor determinante es el esquema cambiario administrado, que incluye intervenciones del Banco Central y un ritmo de devaluación controlado (crawling peg). Este mecanismo busca evitar saltos bruscos en el tipo de cambio, aunque al mismo tiempo puede generar un atraso relativo frente a la inflación.

En este contexto, algunos economistas advierten que el “dólar barato” podría afectar la competitividad del sector exportador, especialmente en economías regionales y en el agro, donde los costos internos continúan en alza. La relación insumo-producto se ve tensionada cuando el tipo de cambio no acompaña el ritmo inflacionario.

No obstante, desde el oficialismo sostienen que este esquema es necesario para consolidar la desinflación y estabilizar las variables macroeconómicas. La apuesta del Gobierno es que, con una inflación en descenso, el tipo de cambio real encuentre un equilibrio más sostenible en el mediano plazo.

El debate, en definitiva, gira en torno a la sostenibilidad de este “superpeso” y sus efectos sobre la actividad económica, las exportaciones y el nivel de reservas.