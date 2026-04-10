El dólar se relaja y el Gobierno afloja el cepo: los detalles que tenes que saber

En un contexto de mayor estabilidad cambiaria y con el dólar mostrando menor volatilidad, el Gobierno nacional avanzó en una nueva etapa de flexibilización del cepo. A través de la Comunicación “A” 8417, el Banco Central introdujo una serie de cambios que impactan tanto en personas físicas como en empresas, con el objetivo de normalizar operaciones y canalizar divisas hacia el mercado oficial.

Una de las medidas más relevantes es la eliminación del límite para extracciones de dólares en el exterior mediante tarjeta, que hasta ahora estaba fuertemente restringido. Esta decisión apunta a facilitar el acceso a divisas para viajeros y reducir distorsiones operativas.

En paralelo, se flexibilizaron condiciones para empresas, especialmente en lo referido al pago de obligaciones negociables y deudas comerciales. También se habilitó el acceso al mercado de cambios para cancelar capital de deuda intrafirma, siempre bajo ciertas condiciones de refinanciación.

Otro punto clave es la eliminación de la obligación de liquidar divisas para exportaciones de bienes realizadas por personas humanas, alineando el tratamiento con el esquema vigente para servicios. Esto beneficia principalmente a freelancers y pequeños exportadores, que ahora podrán administrar sus ingresos en moneda extranjera con mayor libertad.

En cuanto al sector exportador, se extendieron los plazos de liquidación de divisas. Por ejemplo, empresas con operaciones intrafirma podrán pasar de 60 a 180 días, mientras que ciertos rubros alcanzan hasta 365 días. La medida busca adaptar los tiempos cambiarios a la dinámica real de los negocios internacionales.

No obstante, el paquete incluye también mayores controles cruzados para evitar maniobras especulativas, como el arbitraje entre dólar MEP y contado con liquidación. En este sentido, el Gobierno busca un equilibrio entre mayor apertura y prevención de prácticas financieras que presionen sobre el tipo de cambio.

En simultáneo, la Comisión Nacional de Valores dispuso excepciones al límite diario para transferencias de valores al exterior, especialmente para no residentes, en línea con la estrategia oficial de reducir restricciones de manera gradual.

Analistas del mercado coinciden en que las medidas apuntan a captar divisas que antes quedaban fuera del circuito formal, en un momento clave previo al ingreso de dólares de la cosecha gruesa.