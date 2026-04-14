El fin del mito de la minería lenta: San Juan encuentra el Vaca Muerta del cobre con niveles de pureza excepcionales

Resumen Ejecutivo El hallazgo en el distrito Vicuña , San Juan, consolida a la región como un foco global de inversiones, apodado el "Vaca Muerta del cobre" .

, San Juan, consolida a la región como un foco global de inversiones, apodado el . El proyecto Lunahuasi reportó muestras con promedios de 4,08% de cobre y picos del 18,9% , quintuplicando las marcas mundiales históricas.

reportó muestras con promedios de y picos del , quintuplicando las marcas mundiales históricas. La operadora NGEx inyectó fondos extraordinarios, elevando de 25.000 a 30.000 metros su actual campaña de perforación de riesgo.

inyectó fondos extraordinarios, elevando de 25.000 a su actual campaña de perforación de riesgo. Para sortear la inactividad invernal, la ingeniería del sitio contempla un túnel de acceso que viabiliza la exploración continua en alta montaña.

El objetivo corporativo primordial es certificar las reservas antes de mediados de 2027 para garantizar el ingreso al RIGI.

La matriz productiva global atraviesa un punto de inflexión estructural donde los minerales críticos definen el flujo del capital y la competitividad de las naciones. En este tablero de ajedrez geoeconómico, la República Argentina acaba de dar un paso que altera las proyecciones internacionales de abastecimiento. El distrito Vicuña, enclavado en la escarpada frontera entre San Juan y Chile, emergió repentinamente como el epicentro de un hallazgo que la industria ya bautiza como el nuevo "Vaca Muerta del cobre". Lejos de ser un mero hito técnico, este evento redefine la hoja de ruta para la captación de divisas y anticipa un encadenamiento productivo con enorme capacidad para traccionar a los proveedores de servicios industriales a nivel federal.

El protagonista indiscutido de este punto de quiebre es el proyecto Lunahuasi, explorado y operado por la firma NGEx. Recientemente, los reportes finales de perforación arrojaron cifras que forzaron a los estructuradores financieros a recalibrar de inmediato todos sus modelos de riesgo. Una intercepción clave, de trescientos metros de profundidad, registró un promedio sostenido de 4,08% de cobre, albergando en su núcleo tramos con hasta un asombroso 18,9% de pureza. Para dimensionar la magnitud de esta anomalía geológica, resulta indispensable comprender que los yacimientos estándar a nivel global garantizan su rentabilidad operando sobre vetas que apenas oscilan entre un 0,4% y un 1% de ley.

En términos de eficiencia en la asignación de capital, esta disparidad cualitativa es abismal. Podría trazarse una analogía directa con la rentabilidad en la agroindustria: es el equivalente preciso a descubrir una parcela de tierra que, demandando la misma logística e inversión en insumos, rinde cinco veces más quintales por hectárea que el promedio histórico de los suelos más fértiles del país. Esta híper concentración del mineral altera dramáticamente la ecuación operativa, permitiendo que la amortización de la gigantesca infraestructura de base se proyecte en una fracción del tiempo habitualmente estipulado para los mega emprendimientos de minería pesada.

Semejante hallazgo detonó una respuesta corporativa inmediata, demostrando en tiempo real cómo la certidumbre técnica moviliza la liquidez internacional. La corporación transitaba su cuarta campaña con un techo presupuestado de veinticinco mil metros de perforación. Sin embargo, la contundencia de las leyes obtenidas precipitó una inyección extraordinaria de presupuesto para extender las labores de campo hasta la marca de 30.000 metros. En una industria donde las fases iniciales de exploración suelen dilatarse por más de una década, acelerar el calendario logístico de esta manera constituye una maniobra directiva sumamente agresiva y poco ortodoxa.

La decisión de expandir la exposición de capital subraya una máxima irrefutable de la gestión de carteras, magistralmente resumida por el inversor Warren Buffett: "Las oportunidades vienen infrecuentemente. Cuando llueva oro, saca el balde, no el dedal". Trasladada al corazón de la Cordillera de los Andes, la metáfora se materializa en una frenética búsqueda del metal rojo. Los inversores institucionales comprendieron que respetar el cronograma original implicaba asumir un costo de oportunidad inasumible frente al déficit de oferta mundial que ya proyecta la inminente masificación de la electromovilidad.

No obstante, la explotación de este coloso andino presenta desafíos de ingeniería monumentales que exigen soluciones innovadoras. El polígono de trabajo se sitúa a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, condicionando la operatividad a una ventana climática sumamente estrecha que apenas abarca los meses más cálidos. Fuera de ese lapso, las fuertes nevadas imponen un bloqueo logístico absoluto. Como respuesta técnica a esta severa restricción natural, la gerencia del proyecto ha planificado la excavación de un túnel estratégico. Esta obra civil de alta complejidad permitirá a las cuadrillas ingresar a las entrañas mismas de la montaña y continuar las vitales tareas de diamantina durante el invierno, independizando parcialmente el avance operativo de las hostilidades del clima.

Sostener esta aceleración no es económico. Cada metro de perforación ejecutado mediante el sistema de diamantina exige un desembolso directo que oscila entre los 100 y 200 dólares. Multiplicar esta tarifa por el volumen adicional proyectado revela la magnitud del flujo de caja que irriga actualmente la economía regional y sus prestadores de servicios conexos. Sin embargo, este formidable despliegue logístico y financiero no responde únicamente a la euforia generada por las métricas del subsuelo, sino que está fuertemente impulsado por un catalizador exógeno con una fecha de vencimiento estricta.

La arquitectura legal que fundamenta esta urgencia corporativa se cimenta sobre los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El directorio de NGEx ha trazado una hoja de ruta administrativa a contrarreloj con el objetivo innegociable de clasificar y certificar comercialmente sus recursos antes de que caduque el período de adhesión normativa a mediados del año 2027. El hito crítico indispensable en este sendero de cumplimiento legal es la emisión del cálculo formal de recursos, una auditoría técnica internacional que dictamina con precisión cuántas libras comercializables de cobre, plata y oro sustentan el valor del activo.

Contar con esta auditoría certificada constituye el instrumento insustituible para proyectar con rigor los futuros diagramas de flujo de caja. Al cruzar los volúmenes probados de mineral con las proyecciones macroeconómicas globales, los bancos de inversión podrán estructurar los consorcios de deuda y capital necesarios para financiar la etapa de construcción. En este ecosistema de alta volatilidad y barreras de entrada colosales, la velocidad de ejecución técnica demostrada en San Juan se ha erigido como la principal ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones mineras del globo. El avance ininterrumpido sobre Lunahuasi expone una dinámica corporativa sofisticada donde la sinergia entre descubrimiento geológico, audacia para la asignación de capital y una milimétrica planificación tributaria convergen para capitalizar una anomalía del mercado primario.