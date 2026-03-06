El Gobierno promulgó la reforma laboral: qué cambia en despidos y sindicatos

El Gobierno nacional promulgó la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que introduce cambios significativos en el régimen de trabajo del sector privado. La norma fue oficializada a través del Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial, y comenzó a regir una semana después de su aprobación en el Congreso.

La legislación, compuesta por 25 capítulos, modifica distintos aspectos de la relación laboral, incluyendo indemnizaciones por despido, licencias, vacaciones, horas extra y el funcionamiento de las organizaciones sindicales. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Cambios en indemnizaciones y despidos

Uno de los ejes centrales de la reforma es la modificación del sistema indemnizatorio. El nuevo esquema mantiene el criterio de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses en caso de despido sin causa, pero establece parámetros y topes para calcular la remuneración habitual.

Además, se habilita que los convenios colectivos puedan reemplazar el esquema tradicional por sistemas alternativos de cese laboral financiados por aportes de los empleadores. Para garantizar estos pagos se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará mediante contribuciones patronales mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes.

Vacaciones y horas extras

La reforma también introduce cambios en el régimen de vacaciones. A partir de ahora, los empleadores deberán otorgarlas entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente, notificando al trabajador con al menos 30 días de anticipación.

Otra novedad es que las vacaciones podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador.

En cuanto a la jornada laboral, se incorpora el sistema de “banco de horas”, que permite compensar horas extra trabajadas con días libres o jornadas reducidas en otro momento, según acuerdos establecidos por escrito entre las partes.

Nuevas reglas para la actividad sindical

La norma también introduce cambios en la ley de asociaciones sindicales. Entre ellos, se establece que las asambleas gremiales deberán realizarse sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y requerirán autorización del empleador respecto del horario y la duración.

Además, se considerarán infracciones graves acciones como organizar bloqueos o tomar establecimientos, lo que busca limitar este tipo de medidas en conflictos laborales.

Sectores excluidos

La legislación aclara que las nuevas disposiciones no se aplicarán a trabajadores de la administración pública, al personal de casas particulares, a los trabajadores agrarios ni a prestadores independientes de plataformas tecnológicas, salvo que una normativa específica disponga lo contrario.

La reforma laboral se presenta como una de las principales iniciativas del Gobierno para modificar el marco regulatorio del empleo en Argentina y generar cambios en las relaciones laborales del sector privado.