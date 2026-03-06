En tiempos de guerra, ¿qué estrategias pueden adoptar los inversionistas?

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas en los mercados internacionales y reconfiguró las estrategias de inversión a nivel global. En este contexto, especialistas del mercado financiero recomiendan posicionarse en determinados CEDEAR —Certificados de Depósito Argentinos— vinculados a sectores estratégicos como energía y petróleo para proteger las carteras ante la volatilidad.

Según un informe elaborado por la fintech de inversiones IOL (InvertirOnline), la incertidumbre geopolítica está impactando directamente en el precio del crudo y en la dinámica de los mercados financieros. El foco de los analistas está puesto especialmente en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo global y cerca del 8% del gas natural licuado transportado por vía marítima.

La tensión en la región generó una fuerte reacción en los precios del petróleo. El barril Brent alcanzó los 85 dólares tras subir cerca de 5%, mientras que el crudo WTI se ubicó en torno a los 79,5 dólares con una suba cercana al 5,7% en una sola jornada. Este escenario incrementa la volatilidad financiera y empuja a los inversores a buscar activos considerados refugio.

En este contexto, los expertos destacan que las petroleras estadounidenses aparecen como una de las principales alternativas para cubrirse ante la crisis. A través de CEDEAR que replican acciones del sector energético, los inversores argentinos pueden posicionarse en empresas que se benefician directamente de la suba del petróleo y que operan fuera de la zona de conflicto.

Entre las opciones más mencionadas figuran compañías como ExxonMobil y Chevron, dos gigantes de la industria energética que cuentan con fuerte producción en Norteamérica. Estas empresas logran capturar la suba del precio del crudo sin exposición directa a los riesgos logísticos o geopolíticos de Medio Oriente.

También aparecen oportunidades en petroleras latinoamericanas. Los analistas señalan que Vista Energy, con operaciones en Vaca Muerta, puede beneficiarse de los precios internacionales del petróleo manteniendo distancia geográfica del conflicto. En la misma línea, Petrobras surge como otro actor relevante por su producción offshore en el presal brasileño y su política de dividendos, que atrae a inversores en busca de ingresos estables.

Mientras tanto, sectores como turismo y transporte enfrentan el impacto negativo del encarecimiento del combustible y las restricciones en rutas aéreas o marítimas, lo que refuerza la rotación de capital hacia empresas vinculadas a la energía.

En síntesis, en un escenario de alta incertidumbre internacional, los CEDEAR ligados al petróleo y la energía aparecen como una alternativa defensiva para quienes buscan proteger sus inversiones y aprovechar los movimientos del mercado global.