El mercado proyecta una inflación de 22,4% para 2026 y un dólar oficial de $1.750 a fin de año

El último informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina muestra que los analistas privados ajustaron al alza sus previsiones de inflación para 2026 y mantienen expectativas moderadas de crecimiento económico.

El REM reúne estimaciones de bancos, consultoras y centros de investigación locales e internacionales, con el objetivo de anticipar la evolución de variables macroeconómicas clave. El sondeo permite monitorear las expectativas del mercado respecto de inflación, tipo de cambio, actividad económica, tasas de interés y empleo.

Inflación y precios

De acuerdo con la mediana de las proyecciones, el mercado espera que la inflación acumulada durante 2026 alcance el 22,4% interanual, un nivel superior al previsto en relevamientos anteriores y por encima de las metas oficiales incluidas en el Presupuesto.

En el corto plazo, los analistas anticipan que el índice de precios continúe moderándose lentamente. Para febrero de 2026, las consultoras estiman una suba del 2,1% mensual, lo que implicaría una leve desaceleración frente a enero.

Según el informe, la inflación recién perforaría el umbral del 2% mensual hacia el segundo trimestre, lo que marcaría una consolidación del proceso de desinflación si se mantienen las condiciones macroeconómicas actuales.

Dólar y actividad económica

En materia cambiaria, el REM proyecta un tipo de cambio mayorista promedio de $1.475 por dólar para febrero de 2026. Para fin de año, el consenso del mercado ubica la cotización en $1.750, lo que implicaría una suba cercana al 21% interanual.

En cuanto a la actividad económica, las consultoras prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca alrededor de 3,2% en 2026, aunque con una leve corrección a la baja respecto del relevamiento anterior.

El informe también señala que la tasa de desempleo se ubicaría en torno al 6,6% hacia fines de 2026, mientras que las tasas de interés tenderían a moderarse gradualmente a lo largo del año.

En conjunto, las proyecciones del REM reflejan un escenario de inflación todavía elevada pero en descenso, con crecimiento moderado y expectativas de estabilidad cambiaria gradual.