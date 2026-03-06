Qala y ZLT llegan a ExpoAgro 2026: oportunidades de inversión estratégica en la economía real para diversificar el capital del campo

Para el empresario pyme y el productor argentino, concentrar los esfuerzos comerciales en un solo sector es como sembrar toda la semilla en un único lote: si el clima o los mercados no acompañan, el riesgo asume el control total de la rentabilidad. Frente a este escenario, diversificar el capital hacia activos tangibles se vuelve una jugada de gestión indispensable. Con esta visión estratégica, las firmas Qala y ZLT desembarcan en ExpoAgro 2026, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. Ambas compañías se presentan de manera conjunta como socios estratégicos, armando una experiencia completa en su stand para acercar soluciones de inversión a empresarios que buscan resguardar sus ingresos, conectando el dinamismo del agro con la solidez del real estate y la energía.

De la tierra al ladrillo: oportunidades en la economía real

Históricamente, los buenos rindes del campo han impulsado el desarrollo urbano e inmobiliario a lo largo y ancho del país. Entendiendo esta sinergia natural, Qala Desarrollos llega a la muestra agroindustrial respaldada por 17 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones inteligentes y rentables con más de 200.000 metros cuadrados construidos en su haber. La gran apuesta para esta edición es el lanzamiento de Qala Agro, una unidad de negocios diseñada de forma exclusiva para fusionar el universo de los agronegocios con el desarrollo de propiedades.

El objetivo de esta expansión es muy claro. Busca transformar la producción en una inversión estratégica, integrando capital, tierra y activos para conectar el flujo de caja del campo con la seguridad que otorgan los desarrollos de primer nivel. Norberto Carlini, CEO de la firma, resalta que apuntan a generar productos de valor sostenible. La intención es proyectar el crecimiento del sector con una visión a largo plazo, tanto para Argentina como para el mundo.

“Desde Qala desarrollamos proyectos que transforman producción en inversión estratégica, integrando capital, tierra y activos, conectando los agronegocios con el real estate”, indicó Norberto Carlini, CEO de Qala.

Del otro lado de esta alianza de valor se encuentra ZLT, una empresa enfocada en gestionar oportunidades de inversión dentro de la economía real. Su atención está puesta en nichos de alto crecimiento productivo, abarcando rubros como logística, minería, retail y, muy especialmente, Oil & Gas. Durante la exposición, la compañía desplegará un portafolio de proyectos estructurados en zonas de fuerte expansión económica.

“ExpoAgro es un espacio clave para conectar con quienes impulsan el crecimiento productivo del país. Desde ZLT buscamos acompañar ese desarrollo con proyectos que aporten infraestructura, valor y visión a largo plazo en regiones estratégicas como Vaca Muerta y el centro del país”, señaló Gino Zavanella, Director de ZLT.

Entre sus cartas más fuertes destaca el Parque Industrial Vaca Muerta, un predio de 34 hectáreas ubicado en Añelo. A este proyecto se suma el complejo residencial Álamos, pensado para dar una respuesta concreta a la enorme demanda habitacional que exige hoy la industria energética neuquina. Gino Zavanella, Director de ZLT, subraya que la intención central es aportar infraestructura de valor en puntos neurálgicos. La oferta se complementa además con Nodo, un parque logístico de 22 hectáreas en Córdoba que optimiza las cadenas de suministro, y emprendimientos residenciales como Lumina, Condo Funes y Onix en la provincia de Santa Fe.

Exposiciones exclusivas

Para profundizar en estas dinámicas de negocios, las firmas prepararon dos exposiciones exclusivas en el Auditorio Agronegocios:

Miércoles 11/03 - 15h:

Del campo al real estate: estrategias para invertir en escenarios de crecimiento

Expositores: Norberto Carlini, OWNER CEO de Qala y Gabriel Guglielmino, OWNER de Qala

Jueves 12/03 - 14h:

Vaca Muerta: el aporte del real estate al crecimiento productivo

Expositor: Gino Zavanella - Director de ZLT

Toda la información sobre los proyectos y la participación en el evento se encuentra disponible en qaladesarrollos.com.ar y somoszlt.com.