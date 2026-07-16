Resiliencia: por qué el proceso de la Selección es la mejor clase de gestión para las nuevas generaciones

El debate sobre el éxito suele quedar atrapado en la inmediatez del resultado final. Sin embargo, los fríos números que rodean la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 revelan una verdad mucho más profunda sobre la planificación estratégica y el valor de los procesos sostenidos a lo largo del tiempo.

Tras superar a Inglaterra por 2-1 en Atlanta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no solo aseguró su lugar en el partido decisivo en Nueva Jersey ante España. También garantizó un piso de 33 millones de dólares para las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino, un incremento sustancial respecto de los premios históricos.

Este millonario flujo de ingresos, derivado de un fondo récord de 727 millones de dólares que la FIFA reparte en esta edición ampliada a 48 equipos, no es producto del azar. Representa el retorno de inversión de una filosofía de trabajo basada en la resiliencia y la consistencia, valores indispensables para el recambio generacional.

Para los jóvenes que hoy intentan dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios y los proyectos personales, el camino recorrido por este plantel ofrece una hoja de ruta invaluable. Demuestra que hacer las cosas bien, respetando las etapas de maduración y sosteniendo la templanza en momentos críticos, tarde o temprano genera dividendos extraordinarios.

La cotización de la persistencia frente a la adversidad

El triunfo ante el conjunto inglés, sellado con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se resolvió recién en el último tramo del encuentro. Esa capacidad para mantener la calma bajo presión y ejecutar la estrategia planificada es la que verdaderamente marca la diferencia de valor en los mercados más competitivos del planeta.

Haber asegurado ese piso de 33 millones de dólares, que podría elevarse a un récord histórico de 50 millones de dólares si se consigue el campeonato el domingo, expone una brecha de 17 millones que premia la excelencia absoluta. Esa diferencia es el estímulo financiero al esfuerzo incremental que caracteriza a las organizaciones de alto rendimiento.

En tiempos donde la cultura de la inmediatez tienta a las nuevas generaciones con atajos rápidos, la solidez de este proceso deportivo reivindica el valor del esfuerzo sostenido. La resiliencia no es simplemente resistir el embate de las dificultades, sino mantener la visión intacta y seguir perfeccionando el método operativo cuando las papas queman.

La comparación con el certamen de Qatar 2022, donde el premio máximo fue de 42 millones de dólares, expone un crecimiento del 19% en la bolsa total. Esto enseña que los entornos donde se compite siempre tienden a expandirse y a exigir estándares más elevados, obligando a los líderes del futuro a estar en constante evolución técnica.

No se trata únicamente de contar billetes, sino de comprender cómo el trabajo serio y comprometido a largo plazo construye un activo intangible que cotiza al alza. El orden administrativo previo que implementó la federación para pautar los premios con el plantel demuestra que la previsibilidad es la base de cualquier sociedad exitosa y duradera.

El verdadero valor de los acuerdos y la previsibilidad

Establecer de antemano las reglas del juego, distribuyendo los porcentajes de los premios de manera consensuada antes del pitazo inicial, minimiza los conflictos internos. Esta práctica de gobernanza corporativa enseña a la juventud que el respeto por la palabra empeñada y los contratos claros son los cimientos sobre los que se edifica la confianza mutua.

Los 1,5 millones de dólares entregados previamente para cubrir logística y preparación demuestran que todo gran logro requiere de una inversión inicial ordenada. Sin esa infraestructura base y sin la rigurosidad en los detalles cotidianos, resulta imposible sostener el rendimiento óptimo que exige disputar la cumbre del prestigio global en cualquier disciplina profesional.

Cuando los jóvenes observan la escala de premios de la FIFA, que distribuye desde 9 millones de dólares por la fase de grupos hasta la gloria de la final, perciben un sistema meritocrático. Este cuadro tarifario del rendimiento deportivo deja una enseñanza nítida: cada escalón superado es el resultado de haber hecho las cosas bien anteriormente.

La final del domingo en Nueva Jersey representa mucho más que la búsqueda de una estrella o de un cheque millonario. Es la validación de un modelo de gestión que antepone la humildad y el trabajo colectivo por sobre los personalismos, un espejo donde las nuevas camadas de emprendedores deberían mirarse para construir valor real.

Sostener la competitividad en el tiempo, adaptándose a un torneo que sumó dieciséis nuevas selecciones y extendió su exigencia física y mental, demanda una mentalidad flexible. Esa flexibilidad, sumada al rigor ético del cuerpo técnico, constituye el verdadero capital cultural de exportación que este equipo proyecta hacia las futuras generaciones de hacedores.

El verdadero legado de este ciclo no se medirá únicamente en las cuentas bancarias ni en las vitrinas de las oficinas de la calle Viamonte. Se medirá en la convicción con la que los jóvenes de hoy decidan encarar sus propios desafíos, entendiendo que la transparencia, el respeto por el proceso y la resiliencia son las inversiones más rentables que existen.