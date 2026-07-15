La CNV corrigió una norma clave para el mercado: qué cambia para bancos, empresas y fondos de inversión

A poco más de un mes de haber creado la figura de los denominados "Sujetos Restringidos", la Comisión Nacional de Valores (CNV) volvió sobre esa regulación para introducir excepciones, redefinir su alcance y aclarar aspectos operativos que habían generado dudas entre los participantes del mercado.

La nueva Resolución General 1154 no cambia el espíritu de la medida original. La CNV mantiene su objetivo de reforzar la transparencia en las operaciones realizadas por organismos que administran recursos públicos o fondos previsionales obligatorios, procurando que sus operaciones se realicen bajo mecanismos que aseguren una adecuada formación de precios y reduzcan riesgos sistémicos.

Sin embargo, el organismo entendió que la redacción anterior alcanzaba a actores cuya actividad cotidiana está sometida a otros marcos regulatorios y cuya inclusión podía generar distorsiones.

Por eso decidió excluir expresamente al Tesoro Nacional y ampliar las excepciones para sociedades controladas por entidades financieras que desarrollan actividades bursátiles, fiduciarias, de administración de activos, seguros, leasing, gestión de pagos y otros servicios financieros regulados.

Más precisión para evitar ruido

La resolución también introduce precisiones sobre los límites de volumen que pueden operar estos "Sujetos Restringidos".

Mientras la norma original establecía restricciones generales para evitar que grandes operadores alteraran la formación de precios, ahora la CNV detalla cómo deben calcularse esos límites, qué volumen debe tomarse como referencia y cómo deben actuar los agentes cuando un mismo inversor opera a través de diferentes cuentas o intermediarios.

Además, incorpora un régimen transitorio para los títulos que ya integraban las carteras antes de la entrada en vigencia de la nueva regulación, evitando que esas posiciones queden alcanzadas retroactivamente por los nuevos límites.

El mensaje detrás de la resolución

Más allá del contenido técnico, la modificación deja otra señal.

La CNV mostró disposición para ajustar rápidamente una regulación luego de escuchar observaciones del mercado. En lugar de sostener una redacción que podía generar interpretaciones ambiguas, optó por introducir aclaraciones antes de que aparecieran conflictos operativos.

El presidente del organismo, Roberto Silva, sostuvo que las modificaciones buscan "brindar mayor certeza regulatoria" sin alterar el objetivo de fortalecer la transparencia e integridad del mercado de capitales.

¿Impacta sobre las empresas?

Para la mayoría de las compañías que buscan financiamiento en el mercado de capitales, la respuesta es no de manera directa.

La resolución no modifica las condiciones para emitir obligaciones negociables, fideicomisos financieros ni acciones.

El impacto se concentra sobre la operatoria de determinados inversores institucionales y sobre los agentes que intermedian esas operaciones, quienes deberán verificar nuevos parámetros de negociación y cumplir requisitos más precisos para asegurar que las transacciones se desarrollen bajo condiciones competitivas y transparentes.

Sin embargo, en un momento en el que el Gobierno intenta profundizar el desarrollo del mercado de capitales como fuente de financiamiento para el sector privado, cada ajuste regulatorio adquiere una relevancia adicional.

La señal que busca transmitir la CNV es clara: más reglas, pero también reglas más precisas. En un mercado que aspira a ganar profundidad y atraer nuevos inversores, la previsibilidad regulatoria puede ser tan importante como la flexibilización de las normas.