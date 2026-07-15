Monotributo 2026: cuánto se puede facturar por mes sin pasarse de categoría y evitar sanciones

La actualización semestral del Monotributo volvió a poner a miles de pequeños contribuyentes frente a una pregunta clave: ¿cuánto se puede facturar por mes sin quedar obligado a subir de categoría o incluso salir del régimen simplificado?

La respuesta tiene una aclaración fundamental: ARCA no controla la facturación mensual sino los ingresos brutos acumulados de los últimos doce meses. Sin embargo, dividir el tope anual de cada categoría por doce permite obtener una referencia mensual útil para planificar la actividad y evitar sorpresas al momento de la recategorización.

Con la actualización que regirá desde agosto y que incorpora la inflación acumulada del semestre, el límite anual de la categoría A pasa a ubicarse en torno a $12 millones, equivalente a un promedio cercano al millón de pesos mensuales. En el otro extremo, la categoría K eleva su tope anual por encima de $126 millones, lo que representa un promedio mensual superior a $10,5 millones. Entre ambos extremos se reacomodan las once categorías del régimen.

No obstante, los especialistas advierten que ese cálculo mensual es apenas una referencia. Lo que efectivamente determina la categoría es la suma de los ingresos devengados durante los últimos doce meses. Es decir, una factura emitida dentro del período computa aunque todavía no haya sido cobrada. Ese detalle suele generar errores frecuentes entre quienes realizan el cálculo utilizando únicamente el dinero efectivamente ingresado en su cuenta bancaria.

La facturación tampoco es el único parámetro que observa el organismo recaudador. La normativa contempla además la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados. En consecuencia, un contribuyente puede verse obligado a recategorizarse aun cuando sus ventas permanezcan prácticamente estables si alguno de esos indicadores supera los límites establecidos para su categoría.

El nuevo proceso de recategorización se extiende desde el 15 de julio hasta el 5 de agosto. Solamente deben realizar el trámite quienes necesiten modificar su categoría, ya sea porque crecieron o disminuyeron sus parámetros. Quienes mantienen las mismas condiciones no deben efectuar ninguna gestión y conservarán automáticamente la categoría vigente.

Uno de los puntos que más preocupa este año es el creciente nivel de fiscalización digital. ARCA cruza información proveniente de facturas electrónicas, acreditaciones bancarias, transferencias, consumos con tarjetas y movimientos de billeteras virtuales. Cuando detecta inconsistencias entre esos datos y la categoría declarada, puede iniciar una recategorización de oficio o, si se exceden los límites máximos del régimen, disponer directamente la exclusión y el pase al régimen general.

También existe una modalidad de recategorización simplificada mediante la cual el sistema propone automáticamente una categoría utilizando la información que posee el organismo. Sin embargo, los tributaristas recomiendan no aceptar esa sugerencia sin antes verificar toda la facturación real, ya que puede haber operaciones que no estén correctamente reflejadas o diferencias que luego deriven en observaciones fiscales.

En paralelo, la actualización modifica las cuotas mensuales de todas las categorías, ya que tanto los topes de facturación como los importes a pagar se ajustan automáticamente por inflación. De esta manera, incluso quienes permanecen en la misma categoría verán incrementado el valor de su obligación mensual a partir de agosto.

Para profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y pequeños emprendedores, la recomendación es realizar el cálculo sobre los últimos doce meses completos y no únicamente sobre el promedio mensual de ventas. Ese control previo puede evitar diferencias impositivas, intereses, multas o la pérdida de los beneficios que ofrece el régimen simplificado.

Con la actualización semestral, los nuevos límites de facturación anual del Monotributo quedaron establecidos de la siguiente manera: la categoría A admite ingresos de hasta $12.021.956; la B, hasta $17.606.881; la C, hasta $24.689.025; la D, hasta $30.652.061; la E, hasta $36.055.416; la F, hasta $45.187.623; la G, hasta $54.039.435; la H, hasta $81.971.449; la I, hasta $91.757.422; la J, hasta $105.083.259; y la K, la máxima categoría del régimen, permite facturar hasta $126.698.879 anuales.

Traducido a un promedio mensual de referencia, esos topes equivalen aproximadamente a $1 millón para la categoría A; $1,47 millones para la B; $2,06 millones para la C; $2,55 millones para la D; $3 millones para la E; $3,77 millones para la F; $4,5 millones para la G; $6,83 millones para la H; $7,65 millones para la I; $8,76 millones para la J; y $10,56 millones para la K. No obstante, ARCA recuerda que la recategorización no se realiza sobre la facturación de un único mes, sino sobre los ingresos brutos acumulados durante los últimos doce meses.