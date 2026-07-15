El Banco Central compró USD 532 millones, la mayor cifra en la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$532 millones el martes 14 de julio, la cifra más alta de toda la gestión de Javier Milei y la mayor desde diciembre de 2022. Con esa operación, la autoridad monetaria hilvanó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador y ya acumula más de US$12.267 millones adquiridos en lo que va de 2026, superando la meta mínima que se había fijado el equipo económico para todo el año.

El dato no es solo una curiosidad de la city porteña: en Rosario, donde el dólar se mueve al ritmo de la city financiera, las casas de cambio en Rosario vienen sintiendo en carne propia esta racha de estabilidad cambiaria.

Cómo el BCRA llegó a esta cifra récord

Según analistas, la abultada compra respondió a la combinación de dos factores: la liquidación de una obligación negociable (ON) y una mayor oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Fuentes del mercado señalaron que la adquisición se concretó mediante una operación "en bloque", es decir, un acuerdo directo entre la entidad que conduce Santiago Bausili y una contraparte privada o institucional, al margen de lo negociado en la rueda formal. Los US$532 millones superaron incluso a los US$468 millones que había comprado la actual gestión en abril de 2024, y solo tienen antecedente en el 29 de diciembre de 2022, cuando todavía regía el "dólar soja" del gobierno de Alberto Fernández.

Qué sienten las casas de cambio en Rosario con la city financiera más tranquila

Para el negocio de las casas de cambio en Rosario, la seguidilla de compras del Central no es un dato abstracto. Cuanto más se achica la brecha entre el dólar oficial y el blue, menos incentivo tiene el ahorrista para salir a buscar cobertura fuera del circuito formal, y el volumen de operaciones en el mostrador tiende a correrse hacia transacciones más chicas y cotidianas: viajes, gastos médicos en el exterior o pagos puntuales de importadores pyme.

Los operadores de la city rosarina vienen describiendo un escenario de menor volatilidad diaria, aunque también de menor rentabilidad por operación, porque el diferencial entre puntas se redujo junto con la brecha. Es una foto muy distinta a la de hace dos años, cuando las claves que podían acelerar una suba del dólar eran el tema obligado en cualquier mostrador de cambio de la ciudad.

El rol del agro y las cerealeras rosarinas

Buena parte de la explicación de fondo hay que buscarla en el Gran Rosario. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en junio las empresas del sector liquidaron US$3.007 millones, un 12% más que en mayo.

Pero el acumulado anual asciende a US$13.378 millones, una caída del 13% frente a igual período de 2025, justo cuando la guerra en Medio Oriente y la ola de calor en Estados Unidos empujan al alza el precio de la soja y presionan a las cerealeras locales a definir cuándo y cuánto vender. Es decir: las divisas del agro crecen mes a mes, pero todavía no alcanzan el ritmo de 2025, lo que obliga a mirar con atención quiénes son hoy las empresas que dominan el negocio agroexportador desde los puertos del Gran Rosario y cómo administran el momento de fijar precio.

El riesgo detrás del festejo de reservas

Conviene mirar el vaso medio vacío antes de festejar sin matices. Si la liquidación del agro crece pero todavía no recupera el nivel de 2025, buena parte del salto de reservas de 2026 se explica por otra vía: la colocación de deuda de empresas y provincias argentinas en los mercados internacionales, sumada a operaciones puntuales como el financiamiento repo que diez bancos internacionales le renovaron al BCRA.

Ese combo funciona mientras los mercados de crédito sigan abiertos y las tasas externas no compliquen el refinanciamiento. Para una pyme rosarina que mira el dólar como variable de costo o de cobertura, la diferencia no es menor: una reserva construida con dólares genuinos del comercio exterior es más sólida que una apoyada en el acceso circunstancial al financiamiento internacional, que puede cerrarse de un día para el otro si cambia el humor global.

Qué significa esto para quien administra una empresa

Para el empresario de a pie, el mensaje inmediato es de menor presión cambiaria de corto plazo: un dólar más planchado ayuda a planificar precios de insumos importados, listas de precios y contratos en pesos sin la sensación de estar corriendo detrás de una devaluación. Pero la sostenibilidad de esa calma depende de que la Argentina siga consiguiendo dólares genuinos —agro, energía, minería— al mismo ritmo que consigue financiamiento externo. Mientras tanto, el humor de las casas de cambio en Rosario seguirá siendo uno de los mejores termómetros informales para saber si esa calma cambiaria llegó para quedarse o es, otra vez, una tregua transitoria.

Preguntas frecuentes sobre la compra récord del BCRA

¿Por qué el BCRA compró tantos dólares en un solo día?

Porque coincidieron la liquidación de una obligación negociable y una mayor oferta de divisas en el mercado formal, que la autoridad monetaria aprovechó mediante una operación en bloque con una contraparte privada o institucional.

¿Cómo impacta esto en las casas de cambio en Rosario?

Con una brecha cambiaria más chica, baja la demanda de cobertura fuera del circuito formal y el negocio de cambio se concentra en operaciones más pequeñas y cotidianas, con menor rentabilidad por operación para los operadores locales.

¿La reserva acumulada depende solo de las exportaciones del agro?

No en su totalidad. La liquidación del agro creció en junio pero todavía está por debajo del ritmo de 2025, por lo que buena parte del salto de reservas también se apoya en colocaciones de deuda de empresas y provincias, y en líneas de financiamiento internacional como el repo bancario.