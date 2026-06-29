Eliminan el Impuesto al Cheque para operaciones con billeteras cripto: los detalles

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la eliminación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, para determinadas operaciones realizadas a través de billeteras y plataformas vinculadas a criptoactivos.

La medida fue formalizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de la publicación del Decreto 475/2026, con el objetivo de adecuar la normativa tributaria a la evolución de los servicios financieros digitales y equiparar el tratamiento impositivo entre distintos actores del sistema.

Con esta reglamentación, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) inscriptos en el registro de la Comisión Nacional de Valores (CNV) podrán acceder a la exención del impuesto para las cuentas utilizadas exclusivamente en el desarrollo de su actividad específica.

Además, la normativa elimina la restricción vigente desde 2021 que impedía aplicar beneficios fiscales a operaciones vinculadas con la compra, venta, intercambio o intermediación de criptomonedas y otros activos digitales.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio busca generar condiciones tributarias más equitativas frente a los avances tecnológicos registrados en el sistema financiero, favoreciendo el desarrollo del ecosistema fintech y de los servicios relacionados con activos virtuales.

La exención alcanza únicamente a las cuentas destinadas en forma exclusiva a la operatoria propia de los proveedores registrados, por lo que quienes pretendan acceder al beneficio deberán cumplir con los requisitos establecidos por la reglamentación vigente.

La decisión representa un alivio para el sector cripto, que desde 2021 había quedado excluido de las exenciones previstas en el Impuesto al Cheque y reclamaba una actualización del marco normativo acorde a la evolución de la industria.