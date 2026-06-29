En tiempos mundialistas, el agro es figura: mete 1 de cada 5 goles para la economía

Si la economía argentina fuera un equipo de fútbol, el agro sería uno de los jugadores clave: las cadenas agroindustriales aportan el 22% de toda la actividad económica del país, es decir es el que más aporta al PBI. “En otras palabras: uno de cada cinco “goles” de la economía argentina los mete el agro”, destaca Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA. Le sigue con el 14% el sector inmobiliario y con el 12% el comercio.

Siguiendo con las metáforas futboleras, “si vemos a la actividad económica como un fixture, de las 48 selecciones hay 11 que serían del agro”, agrega la economista. “Se espera que para este 2026 haya un crecimiento del 2,8% en toda la actividad económica argentina”, advierte.

El informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), revela que las cadenas agroindustriales son el sector con mayor aporte dentro de la actividad económica argentina. “¿Qué otros jugadores lo dan todo en la cancha?: segundo la actividad inmobiliaria con el 14%, tercero el comercio con 12%, le siguen salud y educación (11%), la industria manufacturera no agropecuaria (9%) y, por último, otros rubros como construcción, transporte y logística, minería, que juntos suman el 32%”, detalla Antonella Semadeni, economista FADA.

“Cuando hablamos del agro no hablamos solamente del campo. Hay una enorme cantidad de actividades que se ponen en marcha alrededor: transporte, logística, industria alimenticia, servicios profesionales, comercio, tecnología y empleo en cientos de localidades”, agrega Semadeni.

“Si la actividad económica, también llamada PBI, fuera un mundial de 48 selecciones, 11 serían del agro. La agroindustria tiene presencia en gran parte de la economía y su impacto va mucho más allá de la producción primaria, el valor también se genera fuera del campo: en el transporte, las industrias, el combustible, los comercios, administrativos, ingenieros, veterinario. Es una gran rueda que va sumando trabajo e inversiones y mejorando las condiciones de las familias argentinas”, advierte Fiorella Savarino, economista FADA.

Ningún jugador gana un partido solo

“Detrás de cada producto agroindustrial hay una gran cantidad de personas trabajando en diferentes rubros, como una gran rueda de la economía. Por eso decimos que el agro no juega solo: juega junto a muchos otros sectores”, afirma Semadeni.

En un contexto económico complejo, el estudio remarca que el crecimiento de la actividad económica es importante porque impacta directamente en la vida cotidiana de las familias argentinas. Cuando la economía se mueve, aumenta el consumo, aparecen inversiones, se genera empleo y se dinamizan distintas actividades.

“Así como en un equipo ningún jugador gana un partido solo, en la economía pasa algo parecido. Argentina necesita que todos los sectores puedan crecer y desarrollarse. El agro tiene un rol clave, pero el desafío es que haya un equipo completo empujando para el mismo lado”, sostiene Savarino.

Perspectivas

Se espera que la actividad económica crezca un 2,8 respecto a 2025. “Los motivos del crecimiento pueden ser: inversiones privadas, el gasto público, el consumo y el comercio internacional”, explica Semadeni.

El informe revela que en lo que refiere al consumo, no hubo grandes mejoras en lo que va del 2026. Por el lado de las inversiones, se han aprobado proyectos relacionadas al RIGI en minería e hidrocarburos, principalmente, y se encuentra en marcha el RIMI en niveles subnacionales. Por el lado del gasto olas inversiones públicas, aún están contenidos. Respecto al comercio internacional, vienen aumentando las exportaciones y cayendo las importaciones.

“Si nos centramos en las exportaciones, la agroindustria genera 6 de cada 10 dólares actualmente, y con el contexto de cosecha récor y buenos precios internacionales en carne, podrían existir mejoras para este 2026”, avizoran desde FADA.