Energía y minería pisan fuerte: ¿cuántos dólares generan en comparación con el agro?

La estructura exportadora argentina atraviesa un cambio de magnitud. El crecimiento sostenido de los sectores energético y minero los ubica en un nivel de generación de divisas comparable con el del complejo agroindustrial, históricamente el principal proveedor de dólares de la economía nacional.

Las proyecciones para 2026 indican que la minería podría superar los US$9.000 millones en exportaciones, lo que representaría más del 10% de las ventas externas del país. El impulso proviene principalmente de la expansión de la producción de litio y del sostenimiento de elevados precios internacionales del oro y la plata.

En paralelo, el sector energético continúa fortaleciendo su desempeño gracias al crecimiento de la producción de petróleo y gas, especialmente en los yacimientos no convencionales, generando un saldo exportador cada vez más significativo.

Este escenario modifica el mapa de generación de divisas de la Argentina, que durante décadas dependió casi exclusivamente del desempeño del campo. Si bien la agroindustria mantiene un rol estratégico y continúa siendo uno de los principales motores de la economía, la expansión de la minería y la energía diversifica las fuentes de ingreso de dólares y reduce la concentración sectorial.

Las estimaciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que el sector minero crecería más del 50% respecto del año anterior, impulsado por nuevas inversiones, ampliaciones de proyectos existentes y una recuperación de los precios internacionales del litio.

Especialistas consideran que esta tendencia podría consolidarse en los próximos años a medida que entren en operación nuevos proyectos de cobre y litio y continúe el desarrollo de la infraestructura energética. De concretarse estas inversiones, Argentina avanzaría hacia una matriz exportadora más diversificada, donde agro, energía y minería compartan el liderazgo en la generación de divisas.

No obstante, el desafío será sostener el ritmo de inversiones, ampliar la infraestructura logística y garantizar reglas de largo plazo que permitan aprovechar el potencial de estos sectores sin perder la competitividad del complejo agroindustrial, que continúa siendo uno de los pilares de la actividad económica nacional.