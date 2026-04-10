Fallo contra Santa Fe por Ingresos Brutos y la Corte Suprema avanza contra "aduanas interiores"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso más en una línea que ya no parece aislada sino estructural: limitar el uso de impuestos provinciales como herramienta para cerrar mercados. El fallo más reciente tuvo como eje a Santa Fe, pero su alcance se proyecta sobre todo el país y, en particular, sobre el corazón de la economía real: industria, logística y comercio.

El mensaje es claro y empieza a consolidarse como doctrina: las provincias pueden recaudar, pero no pueden hacerlo generando barreras internas. En términos económicos, la Corte está desarmando mecanismos que funcionaban como protección fiscal encubierta.

El caso Santa Fe: Rieles y Cosas y la diferencia de alícuotas

El expediente que disparó el fallo tuvo como protagonista a Rieles y Cosas S.A., una empresa radicada en Buenos Aires que operaba en Santa Fe. La firma cuestionó el esquema de Ingresos Brutos provincial porque la obligaba a pagar una alícuota del 4,5%, mientras que las industrias locales tributaban 3,5%.

El planteo incluyó la impugnación de la ley 3650, el decreto 2.707/2012 y la resolución 415/2014, aplicadas sobre los períodos entre 2012 y 2017.

Para la empresa, la diferencia no era menor: implicaba pagar más por el solo hecho de no estar radicada en la provincia. Para Santa Fe, en cambio, se trataba de una política válida que incluso comparó con regulaciones como peajes o controles sanitarios.

La Corte rechazó ese argumento y falló a favor de la empresa. Consideró que la diferencia de alícuotas no era neutra ni razonable, sino una barrera directa al comercio interprovincial.

El núcleo del fallo: tres violaciones constitucionales

El punto más fuerte del fallo no es sólo el resultado, sino el razonamiento. La Corte identificó una triple violación constitucional:

el principio de igualdad, porque se cobra distinto por la misma actividad

la cláusula comercial, porque las provincias no pueden interferir en el comercio entre jurisdicciones

la prohibición de aduanas interiores, porque se generan barreras al tránsito de bienes

A partir de estos tres ejes, el Tribunal concluyó que el esquema santafesino tenía un efecto equivalente a una aduana interna, algo expresamente prohibido desde el origen de la Constitución.

El dato clave es que la Corte no se quedó en la forma del impuesto, sino en su impacto económico: si el tributo encarece el ingreso de productos de otra provincia y protege a los locales, es inconstitucional.

Bayer, el antecedente que ahora se vuelve doctrina

El fallo contra Santa Fe no surge de la nada. Retoma y profundiza el precedente “Bayer S.A. c/ Santa Fe”, donde la Corte ya había rechazado alícuotas diferenciales para empresas radicadas fuera de la provincia.

En ese caso, el Tribunal fijó una regla que ahora se consolida: el domicilio o lugar de producción no puede ser usado como criterio para aumentar la carga tributaria.

Lo que en 2017 era un antecedente relevante, hoy se transforma en una línea jurisprudencial consistente.

Salta y el resto: beneficios fiscales bajo la lupa

La Corte también sentenció contra Salta, donde el fisco provincial condicionaba beneficios impositivos a que las empresas tuvieran su planta dentro de la provincia.

Empresas como Panificadora Veneziana y Comercial Rossi cuestionaron ese esquema, que las obligaba a pagar la alícuota general —del 3,6%— por operar desde Córdoba.

La Corte volvió a fallar en contra del fisco provincial: no se puede negar un beneficio por no tener radicación local. Y menos aún, usar ese criterio para incentivar actividad económica.

El mensaje es contundente: la política industrial no puede construirse sobre discriminación fiscal.

Qué está haciendo la Corte: un mercado interno sin barreras

Leídos en conjunto, los fallos contra Santa Fe, Salta y otros casos recientes muestran una Corte que está reordenando el sistema tributario con una lógica clara: Argentina debe funcionar como un mercado único.

Esto implica poner límites a tres prácticas habituales:

cobrar más a empresas “de afuera”

condicionar beneficios a la radicación local

usar impuestos para encarecer el ingreso de bienes

La doctrina es expansiva: no importa cómo se diseñe el tributo, sino qué efecto produce.

La Corte está reconstruyendo un concepto histórico del federalismo argentino: la prohibición de las “aduanas interiores”.

En términos prácticos, esto significa que: las provincias pueden cobrar impuestos, pero no pueden usarlos para cerrar su mercado

El tribunal incluso advierte que no importa la forma del tributo: si el efecto es generar una barrera económica, será inválido.

Esta interpretación tiene un impacto directo en la economía real. Al eliminar distorsiones, favorece la competencia, pero también expone a sectores locales a mayor presión.

La próxima batalla: tasas municipales bajo la lupa

El alcance de la doctrina no se limita a las provincias. El mismo criterio empieza a proyectarse sobre tasas municipales y comunales.

Muchas de estas tasas: no responden a un servicio concreto, funcionan como impuestos encubiertos y

encarecen la actividad productiva

Ya existen antecedentes que advierten que la lógica de “aduanas interiores” también puede aplicarse a nivel local. Incluso, fallos previos señalaron que este tipo de esquemas afectan a municipios que replican discriminaciones similares.

Si la Corte avanza en esta dirección, el impacto fiscal podría ser aún mayor.

Corte de tres jueces y giro pro-mercado

Con una integración reducida, la Corte muestra una línea coherente en materia económica. Los fallos recientes apuntan a:

limitar la discrecionalidad tributaria provincial y local

reforzar la idea de mercado interno único

reducir distorsiones que afectan producción y comercio

No es un dato menor: esta doctrina avanza en un contexto donde provincias y municipios dependen fuertemente de estos tributos para sostener sus cuentas.

Para la economía real, el cambio implica más competencia y menos distorsiones. Para el Estado subnacional, abre un interrogante central: cómo sostener la recaudación sin recurrir a herramientas que ahora quedan bajo sospecha.

El conflicto, lejos de resolverse, recién empieza.