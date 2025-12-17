Gobierno simplifica importaciones: claves y efectos para productos que ingresan al país

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles una medida de simplificación de importaciones mediante el Decreto 892/2025, publicado en el Boletín Oficial, que tiene como objetivo principal reducir trabas administrativas y acelerar el ingreso de mercaderías al país.

La norma establece que las exigencias técnicas para importar y comercializar bienes en Argentina se considerarán cumplidas cuando los productos cuenten con certificaciones válidas en países o grupos de países de referencia o con avales emitidos por organismos certificadores y laboratorios acreditados nacional o internacionalmente. Esto elimina la duplicación de controles locales y permite que productos con certificaciones extranjeras puedan ingresar sin trámites adicionales.

Esta simplificación se alinea con compromisos internacionales asumidos por Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Ley 24.425, que promueven el reconocimiento de normas técnicas internacionales para facilitar el comercio exterior.

Alcance y sectores involucrados

La medida abarca diversas categorías de productos, incluyendo aquellos regulados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En estos casos, además de la certificación técnica internacional, los importadores deberán presentar declaraciones juradas que aseguren que las mercaderías no representan riesgos para la salud humana, animal ni para el territorio nacional.

Sin embargo, la norma excluye ciertas categorías, como armas, explosivos, sustancias químicas, productos usados o reacondicionados, alimentos especialmente regulados por el Código Alimentario Argentino, medicamentos, fertilizantes y bienes sujetos a regímenes especiales. Además, quedan fuera productos sin procesamiento industrial como semillas, frutas, carnes y subproductos silvoagropecuarios.

Agilidad sin perder control

Si bien el decreto busca agilizar los pasos aduaneros reduciendo trámites innecesarios, los controles de importación seguirán siendo realizados por la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía. Esto incluye el uso de sistemas de selectividad y análisis de riesgo existentes para detectar irregularidades, y en caso de incumplimientos se aplicarán las sanciones previstas en la normativa vigente.

Gobierno y sectores pro-comercio destacan que la medida puede disminuir los costos logísticos y administrativos, especialmente para empresas que importan insumos, bienes intermedios o productos terminados, reduciendo tiempos y barreras burocráticas. Para la industria local, sin embargo, algunos analistas han señalado que una apertura más rápida puede incrementar la competencia externa para sectores más sensibles, como ya se observó en algunos rubros con aumentos de importaciones durante 2025.