Advertencia santafesina: "el presente del productor es caótico y están cerrando tambos"

El presidente de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), Roberto Perracino, trazó un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sector lechero argentino y, en particular, los productores de la provincia. En el marco de la presentación de un informe realizado de manera conjunta entre la entidad y la comisión de lechería de CARSFE, el dirige te definió el presente del productor como “complicado, incierto y caótico”, y advirtió que el panorama hacia adelante “no es para nada promisorio”.

Perracino explicó que, si bien el año había comenzado con cierto alivio, a partir de junio y julio la ecuación económica “se desplomó y se desbarrancó”. Según indicó, el productor apenas logró una recomposición de precios cercana al 9% a lo largo del año, frente a aumentos exponenciales en los costos, especialmente en la alimentación. “Estamos hablando de que hacer una hectárea de silo va a costar al menos un 20% más, y no hay financiamiento”, señaló.

El titular de Meprolsafe remarcó además que muchos productores arrastran una pesada mochila financiera tras tres períodos consecutivos de sequía, el impacto de la chicharrita y un contexto que ya no les permite seguir funcionando. “Hoy por hoy el productor está muy complicado y ya se están dando cierres de tambos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el informe presentado buscó “ponerle número” a una crisis que se viene denunciando desde hace tiempo y abrir instancias de diálogo con el sector industrial. “El objetivo es visibilizar la situación y tratar de encontrar algún tipo de solución, monitoreando qué está pasando”, explicó.

Consultado sobre la situación de la industria, Perracino consideró que, si bien existe una fuerte retracción del consumo interno, también hubo un buen desempeño exportador durante el año. “Creemos que se podría hacer un esfuerzo para que los tambos no cierren. Tal vez no se gane dinero, pero al menos que la actividad sea sustentable”, planteó.

Respecto al cambio en el perfil exportador, con mayor peso de productos de valor agregado como los quesos, sostuvo que tranqueras adentro el desafío es producir calidad. En ese marco, volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia un esquema de pago por sólidos y no solo por litros de leche. “El productor debe entregar la mejor materia prima posible; luego es el eslabón siguiente el que define el destino industrial”, indicó.

Finalmente, Perracino alertó sobre el aumento de cierres de tambos hacia el final de 2025. Mencionó el caso reciente de un productor de la zona de Suardi que debió cerrar tres tambos de manera simultánea y advirtió que los indicadores financieros, como el crecimiento de cheques rechazados y las altas tasas de interés para capital de trabajo, confirman que el sector atraviesa “un proceso de crisis aguda” que podría profundizarse en los próximos meses.