Hidrovía: adjudicaron la concesión a Jan de Nul por 25 años y prometen baja de costos logísticos

Resumen Ejecutivo El Gobierno nacional adjudicó la privatización de la Hidrovía del río Paraná al consorcio belga Jan de Nul junto a la firma local Servimagnus por un período de 25 años.

del río Paraná al consorcio belga junto a la firma local por un período de 25 años. La resolución oficial de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establece una reducción inicial del 13,5% en las tarifas de peaje para la Vía Navegable Troncal .

establece una reducción inicial del 13,5% en las tarifas de peaje para la . Las obras de profundización de dragado planificadas permitirán optimizar la carga en los puertos de origen de la zona núcleo, reduciendo el clásico descuento logístico sobre los granos.

La logística del comercio exterior argentino acaba de ingresar en una nueva etapa institucional y operativa. El Gobierno nacional formalizó, mediante la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), la adjudicación de la Vía Navegable Troncal del río Paraná al consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y su socia local Servimagnus. Esta concesión, considerada la mayor privatización de la actual gestión, se extenderá por los próximos 25 años y contempla un negocio global estimado en US$ 15.000 millones. Para el corazón productivo de la región central, donde el río es la arteria vital que conecta los lotes con el mundo, la noticia redefine los números de la campaña.

La importancia de este corredor fluvial es absoluta para la rentabilidad de las empresas agroindustriales. Por las aguas del Paraná circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas, concentradas mayormente en el complejo oleaginoso y cerealero que opera en las terminales portuarias del Gran Rosario. En el negocio de los granos, el costo del flete fluvial funciona igual que el flete camionero en un lote alejado: cada dólar de ineficiencia se traduce de forma directa en un menor valor percibido por la tonelada de soja o maíz en el mercado disponible. Por eso, la eficiencia de la infraestructura del río determina el éxito de la comercialización tranquila adentro.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía, la puesta en marcha de este nuevo contrato activará de forma inmediata una baja inicial del 13,5% en las tarifas de peaje para los buques de ultramar. El arancel descenderá de los actuales 4,30 dólares por tonelada de registro neto a un piso de 3,80 dólares. Esta reducción es clave para aliviar los márgenes de la cadena de valor en un escenario macroeconómico complejo, marcado por la persistencia de las retenciones y los desafíos de competitividad global. Reducir el costo del peaje es, en la práctica, quitarle un peso extra a la mochila que carga el eslabón primario de la producción.

El esquema tarifario está diseñado para acompañar la evolución tecnológica de la ruta marítima. Tras el período inicial con tarifa reducida, el peaje subirá escalonadamente a US$ 4,65 y finalizará en US$ 5,78 a medida que se ejecuten y consoliden las obras estratégicas de profundización del dragado. El objetivo central de estas tareas de mantenimiento es que los barcos de gran calado puedan completar la carga total en los puertos de origen de la provincia de Santa Fe, evitando la necesidad de realizar costosos completamientos en los puertos del sur bonaerense o de los países vecinos, lo que encarece de manera crítica el flete internacional.

El proceso de selección técnica no estuvo exento de tensiones corporativas y diplomáticas. Jan de Nul, firma que ya operó el dragado del Paraná entre 1996 y 2021 antes de ingresar en la etapa de contratos provisorios con gestión estatal, se impuso ante su competidora también belga DEME gracias a una mejor ponderación de sus antecedentes técnicos en el río. Desde la cartera económica subrayaron que la finalización de la licitación impulsará el comercio exterior con un ahorro sustancial para los operadores argentinos, modernizando una infraestructura estratégica mediante la incorporación de tecnología orientada a la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.

Los analistas del negocio agroindustrial destacan el impacto de esta estabilidad regulatoria. El esquema financiero previsto para el operador privado proyecta una facturación anual inicial de US$ 289 millones, cifra que escalará hasta los US$ 517 millones hacia el final del ciclo institucional. La empresa adjudicataria deberá realizar desembolsos constantes de entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de su licencia para modernizar el canal, estimando un plazo de 13 años para recuperar la inversión total comprometida en los pliegos de bases y condiciones.

La certeza sobre las reglas de juego en la ruta fluvial resulta indispensable para que los exportadores y los originadores de grano planifiquen sus estrategias comerciales a largo plazo. Cuando el calado del río es previsible y el mantenimiento está asegurado, disminuye el riesgo de que los buques queden varados o deban navegar con falsos fletes por falta de profundidad. Esta mayor seguridad operativa se traslada directamente a las pizarras de las terminales de acopio, reduciendo el diferencial de precio que habitualmente castiga la mercadería local cuando la logística de exportación se vuelve incierta o ineficiente.

La finalización de la etapa pública de gestión y el regreso del sistema de concesión privada consolidan un marco normativo donde el Estado nacional mantendrá su rol exclusivo como autoridad de control, pero delegando la ejecución operativa en especialistas globales. Con el contrato definitivo previsto para firmarse en los próximos 30 días, el agro argentino comienza a proyectar un horizonte de costos logísticos globales a la baja. En un negocio donde la rentabilidad se defiende centavo a centavo y tranqueras adentro se optimiza cada recurso, la mejora de las condiciones en la principal salida marítima nacional se vuelve el argumento clave para expandir la frontera productiva y potenciar la competitividad de los agronegocios.