Exportaciones de maíz argentino: récord histórico de 45 millones de toneladas y 9.000 millones de dólares

Argentina está a punto de pulverizar el récord histórico de exportaciones de maíz. Según el mercado, la campaña comercial 2025/2026 proyecta exportaciones de 45 millones de toneladas por US$ 9.000 millones, un salto del 54,6% en volumen y del 47,5% en valor respecto del ciclo anterior. El maíz argentino, impulsado por una cosecha récord y precios competitivos frente a los grandes rivales globales, consolida al país como uno de los principales proveedores mundiales del cereal.

Una cosecha sin precedentes como motor del boom exportador

La base de todo el fenómeno es una cosecha de maíz histórica. Las estimaciones varían según la fuente: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta 68 millones de toneladas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) ubica el número en 64 Mt y el Gobierno Nacional maneja una estimación de 70 Mt. Más allá de las diferencias metodológicas, el piso es el mismo: se trata de la producción de maíz más grande de la historia argentina. La campaña agrícola ya había anticipado estos números récord en mayo, cuando empezaron a conocerse los primeros datos concretos de cosecha.

El contexto productivo que posibilitó este resultado combina varios factores: condiciones climáticas favorables durante los meses críticos del cultivo, una mayor superficie sembrada con maíz temprano y una adopción creciente de tecnologías de precisión. El maíz tardío, que en años anteriores ganó terreno sostenidamente, también aportó su cuota al volumen final de la campaña.

Los primeros números de la temporada ya son históricos

No hace falta esperar el cierre del ciclo para ver los récords. Durante marzo y abril de 2026, los primeros dos meses del ciclo comercial 2025/2026, ya se exportaron 9,9 millones de toneladas de maíz, un volumen que supera en 3,2 millones de toneladas al registrado en igual período del ciclo anterior y también al promedio de los últimos cinco años, según datos del INDEC.

Mirando el acumulado enero-mayo de 2026, el número es 14,98 millones de toneladas, frente a las 14,41 Mt en el mismo período de 2025. Y las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) ya comprometidas suman 19 millones de toneladas, lo que da visibilidad sobre el flujo exportador de los próximos meses. El avance de la cosecha y el movimiento de camiones y dólares del campo ya eran señales anticipatorias de este volumen.

Vietnam y Egipto, los compradores estrella del maíz argentino

El maíz argentino recorre miles de kilómetros hasta llegar a sus principales destinos. Vietnam lidera la demanda con 1,8 millones de toneladas compradas en los primeros meses del ciclo; le sigue Egipto con 1,6 Mt y Perú con 870.000 toneladas. El mercado asiático concentra el grueso de las ventas, con compradores que valoran la consistencia del producto argentino y los plazos de entrega desde los puertos del Gran Rosario.

Los precios FOB de exportación del maíz argentino se ubican actualmente entre 5 y 10 dólares por tonelada por debajo de los valores de Brasil y Estados Unidos, con cotizaciones en torno a los US$ 200 por tonelada. Esa ventaja competitiva en precio es uno de los factores que explica por qué compradores internacionales eligen al origen argentino frente a la competencia global.

BCR y Santa Fe en el centro del récord

La Bolsa de Comercio de Rosario, con su estimación de 68 millones de toneladas, es una de las instituciones que más de cerca monitorea la campaña. El Gran Rosario, que concentra el principal complejo agroexportador de América del Sur, es la salida natural de casi todo el maíz exportado. Las terminales portuarias del área metropolitana de Rosario procesan y embarcan el grueso de los cargamentos que parten hacia Asia, África del Norte y América Latina. La BCR ha sido durante años un actor clave en el debate sobre retenciones y tipo de cambio, dos variables que condicionan la rentabilidad de las exportaciones agrícolas.

El impacto en divisas: más de US$ 9.000 millones en camino

Si se confirman las proyecciones, el ciclo 2025/2026 cerrará con exportaciones de maíz por US$ 9.000 millones, frente a los US$ 6.100 millones del ciclo 2024/2025. Eso implica un ingreso adicional de casi US$ 2.900 millones sólo por el cereal amarillo. El antecedente más cercano era la campaña 2020/2021, que había marcado el récord previo con 40,9 millones de toneladas. El ciclo actual lo superaría en más de 4 millones de toneladas.

¿Cómo afecta este ingreso de divisas a la economía local?

El volumen adicional de exportaciones de maíz contribuye directamente al ingreso de dólares al país, fortaleciendo las reservas del Banco Central. Para Santa Fe y el Gran Rosario, el impacto es directo: más movimiento en los puertos, mayor demanda de servicios logísticos y mayor actividad en la cadena de valor del agro, desde las empresas de insumos hasta los operadores de terminales y los exportadores. En un año donde el campo recupera rentabilidad, el récord de maíz llega como un impulso relevante para la economía regional.

Preguntas frecuentes sobre las exportaciones de maíz en Argentina

¿Cuánto maíz exportará Argentina en 2026?

Las exportaciones de maíz podrían alcanzar 45 millones de toneladas en el ciclo 2025/2026, superando el récord histórico anterior de 40,9 Mt registrado en la campaña 2020/2021. El valor proyectado es de US$ 9.000 millones.

¿Por qué es tan grande la cosecha de maíz 2025/2026 en Argentina?

La cosecha récord responde a condiciones climáticas favorables durante los meses críticos del cultivo, mayor superficie sembrada con planteos tempranos y adopción tecnológica. La Bolsa de Comercio de Rosario la estima en 68 Mt, la Bolsa de Cereales en 64 Mt y el Gobierno Nacional en 70 Mt.

¿Cuáles son los principales destinos del maíz argentino en 2026?

Vietnam lidera la demanda con 1,8 millones de toneladas, seguido por Egipto (1,6 Mt) y Perú (870.000 toneladas). El mercado asiático concentra el grueso de las ventas, atraído por precios FOB argentinos entre 5 y 10 dólares por tonelada más competitivos que los de Brasil y Estados Unidos.