La carne argentina la rompió toda en Emiratos Árabes: ¿qué valores pagan los clientes?

La Gulfood de Emiratos Árabes Unidos, la primera gran feria del año en el calendario internacional de la carne vacuna argentina, cerró con balance postivo para la comitiva exportadora que asistió esta semana al evento.

“Fue una feria con gran concurrencia y superó nuestras expectativas”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA. “Más allá de los visitantes de la zona del Golfo, las empresas recibieron clientes de Europa, del norte de África y muchos de China, con buenos precios”, agregó.

“El mercado internacional está cada vez más competitivo y en la feria también vimos una presencia muy activa de otros institutos de promoción de carne de todo el mundo, que funcionan y se financian como el IPCVA, como el INAC de Uruguay, el MLA de Australia, el ABIEC de Brasil o los institutos de Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá y España”, concluyó.

Acompañamiento oficial

El jefe de gabinete de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández, acompañó la misión comercial en la Gulfood 2026, una feria estratégica para la exportación de carne argentina a Medio Oriente, África y el Sudeste Asiático.

La presencia de la Secretaria demostró el compromiso con la cadena productiva de la carne, teniendo como prioridades abrir nuevos mercados, mejorar condiciones comerciales y generar mayor competitividad para el sector.

El embajador argentino ante EAU, Molina Arambarri, también se mostró muy activo durante la muestra y destacó que “tener un pabellón como el del IPCVA, mostrando las cualidades de nuestra carne, que la gran mayoría considera que es la mejor carne del mundo, es un orgullo personal y también es un orgullo para nuestro país”.

“El mercado musulmán, el mercado de carne halal tiene una potencialidad muy grande, no solamente para Emiratos Árabes Unidos, sino para todo el mundo islámico”, sostuvo.

China

* 23 cortes: 6.400 U$S (costo y flete)

* Cuadrada: 7.600 U$S (costo y flete)

* Shin Shank: 7.800 U$S (costo y flete)

Europa

* Rump and loin: 18.800 U$S (costo y flete)

* Halal

* Rump and loin: 19.000 (costo y flete). En este caso se trata de un valor estimado ya que la venta se da mayormente por corte y aún es complicado para los exportadores colocar el R&L completo en el marcado árabe.

Gulfood 2026

Consolidando un crecimiento explosivo y el liderazgo como feria más importante de la región, este año la Gulfood se llevó a cabo paralelamente en dos enormes predios de la ciudad: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre.

El sector de carnes mostró una escala sin precedentes, reuniendo a los principales exportadores, productores y procesadores de todo mundo.

Las empresas que acompañaron al IPCVA fueron las siguientes: Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natutal Beef, Bustos Beltran y Argall.

La Gulfood es una de las cuatro ferias internacionales previstas para el 2026 en la agenda de la carne vacuna argentina. Las próximas serán la Sial de China (mayo), la Sial de París (octubre) y la CIIE de China (noviembre).