Santa Fe reglamentó beneficios fiscales 2026: energía, empleo y menos Ingresos Brutos para empresas

La provincia de Santa Fe avanzó en la reglamentación integral de los beneficios fiscales previstos en la ley 14.426 para el período fiscal 2026, conformando un esquema que apunta a reducir la carga tributaria real, compensar el costo energético y estimular la creación de empleo formal. La arquitectura técnica y económica de estas medidas fue desarrollada por el equipo económico del gobierno provincial conducido por Pablo Olivares, con participación directa de la Administración Provincial de Impuestos (API) y áreas de ingresos públicos.

Uno de los ejes centrales del paquete es el crédito fiscal por consumo de energía eléctrica, destinado a industrias, comercios y servicios. Para el caso de las actividades industriales, tanto grandes demandas como pequeñas demandas con tarifa industrial, se habilita la posibilidad de computar como crédito fiscal el importe básico consignado en la factura de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), siempre que el vencimiento y el pago se produzcan durante 2026. El beneficio tiene un tope del 30% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado por la actividad industrial, con posibilidad de trasladar excedentes a anticipos posteriores dentro del mismo ejercicio fiscal

Este régimen también alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas industriales que tributen por el régimen general y cuyos ingresos brutos anuales 2025 no superen los montos establecidos por la normativa nacional de clasificación PyME. El sistema contempla reglas precisas para la imputación mensual del crédito según el tipo de facturación eléctrica —mensual o bimestral— y la forma de pago, evitando distorsiones y permitiendo una planificación fiscal más eficiente.

En el caso de comercios y servicios de alojamiento, el crédito fiscal por energía eléctrica también se encuentra disponible, aunque con topes diferenciados. Las micro y pequeñas empresas pueden computar hasta el 30% del impuesto determinado, mientras que las medianas empresas acceden a un tope del 10%, siempre en función de los ingresos brutos devengados durante 2025. Este esquema busca focalizar el alivio fiscal en los segmentos con mayor sensibilidad al costo energético

Un segundo pilar clave del régimen fiscal 2026 es el incentivo directo a la generación de empleo formal, previsto en el artículo 28 de la ley. Las empresas que incrementen su dotación de personal en la provincia de Santa Fe durante 2026 podrán computar como crédito fiscal el 100% de un sueldo bruto por cada nuevo empleado, con un límite máximo equivalente al valor del RIPTE vigente. La comparación se realiza contra una “dotación base” definida a partir del promedio de empleados del último trimestre de 2025 o la nómina declarada al 30 de noviembre de ese año, tomando siempre el menor valor

El beneficio se activa mes a mes y exige que los trabajadores desarrollen efectivamente sus tareas en la jurisdicción provincial. La imputación del crédito se realiza en la declaración jurada mensual de Ingresos Brutos, lo que convierte a la contratación de personal en un instrumento directo de reducción impositiva, especialmente relevante para empresas en expansión o recomposición de planteles.

Finalmente, la reglamentación incorpora una alícuota reducida del 2,5% en Ingresos Brutos para contribuyentes no residenciales dedicados a actividades comerciales y de servicios de alojamiento que hayan registrado ingresos brutos anuales inferiores a $180 millones en 2025. Para acceder al beneficio se debe considerar la totalidad de los ingresos, incluidos los exentos y no gravados, sin importar la jurisdicción en la que se hayan generado

La habilitación de esta alícuota reducida queda supeditada a la validación de los ingresos y a la autorización de los suministros eléctricos, tras lo cual la API informa formalmente que el contribuyente se encuentra en condiciones de aplicar el nuevo porcentaje.

En conjunto, el paquete fiscal reglamentado para 2026 configura una estrategia integral de alivio tributario, diseñada para impactar sobre tres costos críticos del sector productivo: impuestos, energía y empleo. Desde el gobierno provincial destacan que el trabajo coordinado del equipo económico liderado por Pablo Olivares apunta a mejorar la competitividad empresarial, sostener la actividad económica y generar condiciones más previsibles para invertir y producir en Santa Fe.