La carne vuelve a traccionar dólares: qué explica el crecimiento del negocio exportador

El negocio exportador de la carne vacuna continúa mostrando señales de fortaleza. Durante junio, Argentina exportó 63,9 mil toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, un 7,1% más que en mayo, mientras que las ventas alcanzaron los US$ 444,7 millones, con una mejora mensual del 2,3%, según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

La diferencia más relevante aparece en la comparación interanual: mientras los volúmenes crecieron apenas 1,6%, el valor exportado aumentó 35,3%, una evidencia de que la recuperación de los precios internacionales continúa siendo el principal sostén del negocio.

En el acumulado del primer semestre, las exportaciones alcanzaron las 336,2 mil toneladas por US$ 2.288 millones, lo que representa un crecimiento de 43,3% en divisas respecto del mismo período de 2025.

El precio sigue siendo el gran motor

Después del máximo alcanzado en mayo, el precio promedio de exportación retrocedió 4,6% en junio hasta los US$ 6.963 por tonelada. Sin embargo, continúa un 33,1% por encima del registrado un año atrás y muy lejos del piso observado durante 2024, cuando la fuerte presión de la oferta internacional había deprimido las cotizaciones.

La mejora de precios explica buena parte del crecimiento en la facturación del sector durante 2026 y permite compensar un escenario donde los volúmenes exportados avanzan a un ritmo mucho más moderado.

China sostiene el negocio, pero EEUU gana terreno

China volvió a ratificar su liderazgo como principal destino de la carne argentina al concentrar el 60,1% de los embarques de junio, manteniendo una demanda firme tanto para carne deshuesada como para carne con hueso.

Pero el dato que comienza a modificar el mapa comercial es el crecimiento de Estados Unidos. Favorecido por la ampliación del contingente libre de aranceles, el mercado norteamericano escaló hasta convertirse en el segundo comprador del mes, impulsado por un fuerte incremento en las importaciones de carne congelada. Al 20 de julio, Argentina ya había cubierto el 71,1% de su cuota anual.

Europa pierde dinamismo e Israel vuelve a crecer

Entre los principales mercados también hubo movimientos relevantes. Europa registró una caída cercana al 33% en los embarques de carne enfriada debido al cierre de la ventana comercial de la cuota 481, mientras que Israel recuperó protagonismo tras la reanudación de la zafra kosher y volvió a ubicarse entre los principales destinos de exportación.

Una industria que vuelve a generar más divisas

El informe del Consorcio ABC confirma una tendencia que comenzó a consolidarse durante el último año: el negocio exportador argentino está dejando atrás el ciclo de precios deprimidos y vuelve a apoyarse en un mercado internacional con mejores valores.

Con un acumulado de US$ 4.579 millones exportados en los últimos doce meses, la cadena frigorífica encuentra en la recuperación de los precios una oportunidad para fortalecer el ingreso de divisas, aun cuando el crecimiento de los volúmenes continúe siendo moderado.