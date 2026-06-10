El Tesoro adjudicó más de $10,4 billones y fortaleció el financiamiento en pesos

La Secretaría de Finanzas informó los resultados de una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, en la que se adjudicó un total de $10,42 billones en valor efectivo, tras recibir ofertas por $12,90 billones entre títulos en pesos y dólar linked.

Según los datos oficiales, el proceso registró 7.680 ofertas, de las cuales 7.546 correspondieron a instrumentos denominados en pesos y 134 a títulos vinculados al dólar estadounidense. El valor nominal adjudicado alcanzó los $8,68 billones, considerando la conversión de los instrumentos dólar linked al tipo de cambio de referencia.

La mayor parte de la demanda se concentró en instrumentos de tasa fija. Entre ellos sobresalieron las Letras Capitalizables (LECAP), que absorbieron una parte significativa de las colocaciones, junto con bonos ajustados por CER y títulos atados a la tasa TAMAR.

En el segmento de tasa fija, el Tesoro colocó Letras con vencimientos en mayo, julio y noviembre de 2026, además de un BONCAP con vencimiento en enero de 2027. Las tasas internas de retorno anual (TIREA) oscilaron entre aproximadamente 34% y 38%, reflejando el interés del mercado por instrumentos de corto y mediano plazo.

También se adjudicaron bonos ajustados por CER con vencimientos entre 2026 y 2028, con rendimientos reales que se ubicaron entre 5% y 9% anual, mientras que los instrumentos vinculados a la tasa TAMAR registraron una TIREA superior al 40%.

Por otra parte, la licitación incluyó un tramo de títulos dólar linked, que recibió ofertas por USD 270 millones y adjudicó USD 179 millones, equivalente a unos $244.514 millones al tipo de cambio de referencia utilizado para la operación.

Los resultados muestran una elevada participación del mercado y permiten al Gobierno continuar con su estrategia de financiamiento en moneda local mediante una combinación de instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación y vinculados a variables financieras, diversificando las alternativas para los inversores y administrando el perfil de vencimientos de la deuda pública.

La licitación forma parte del cronograma habitual de colocaciones de la Secretaría de Finanzas y constituye una herramienta clave para la renovación de pasivos y el financiamiento del Tesoro en el mercado doméstico.