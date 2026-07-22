Bretton Woods cumple 82 años: por qué el pacto que creó al FMI todavía define las reglas del juego para la Argentina

Hoy se cumplen 82 años de un episodio poco conocido fuera de los libros de historia económica, pero decisivo para las reglas del dinero que rigen incluso hoy: el cierre de la Conferencia de Bretton Woods, el 22 de julio de 1944.

En un hotel de montaña en New Hampshire, Estados Unidos, delegados de 44 países discutieron durante tres semanas cómo evitar que el mundo repitiera el caos financiero de la posguerra. De ese debate nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las dos visiones en pugna eran las de John Maynard Keynes, por Gran Bretaña, y Henry Dexter White, por Estados Unidos. Ganó la propuesta estadounidense: un sistema de tipos de cambio fijos, con el dólar como ancla y convertible en oro.

Ese armazón, pensado para gobiernos, terminó determinando algo muy concreto para cualquier empresa: las condiciones de acceso al crédito internacional, la estabilidad cambiaria y el margen fiscal de cada país donde se invierte o se exporta.

El sistema de paridades fijas se derrumbó en 1971, cuando Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Pero el FMI y el Banco Mundial sobrevivieron y se transformaron en árbitros permanentes de la solvencia de los países emergentes.

Pocos países tienen una relación tan extensa —y tan discutida— con el FMI como la Argentina. El país negocia hoy un programa de Facilidades Extendidas aprobado en abril de 2025 por unos USD 21.000 millones, equivalentes al 479% de su cuota en el organismo.

En las últimas semanas, el directorio del FMI aprobó la octava revisión de ese acuerdo, respaldó el plan financiero del Gobierno y avaló la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, visitará el país a fines de julio.

En octubre pasado, Georgieva había resumido el criterio del organismo con una frase que sigue marcando la relación bilateral: "Considerando la sólida posición económica de Argentina, es positivo apoyar al país".

El respaldo llega en un momento en que el Banco Central redefinió su esquema de bandas cambiarias y metas de reservas para este año, una decisión que el mercado sigue de cerca desde diciembre pasado.

Las reservas internacionales treparon a unos USD 49.500 millones, el nivel más alto desde 2019, y la entidad monetaria ya rozaría el 100% de la meta de acumulación pactada con el FMI para todo 2026.

Para una pyme exportadora o un inversor de la región, ese número no es abstracto: más reservas suelen traducirse en menor volatilidad cambiaria y mayor previsibilidad para planificar compras o inversiones en dólares.

No todas las lecturas del dato son igual de optimistas. Algunos análisis remarcan que la acumulación de reservas convive con crisis puntuales en ciertos sectores empresarios y con negocios que cambian de dueño.

El propio sistema nacido en Bretton Woods enfrenta cuestionamientos globales. El peso creciente de China y bloques como los BRICS discuten desde hace años si el dólar debe seguir siendo el eje casi único de las reservas mundiales.

Esa discusión no es menor para un país que basa buena parte de su comercio exterior y su ahorro privado en la moneda estadounidense. Un mundo con más monedas de reserva podría abrir opciones de financiamiento, aunque también sumar volatilidad durante la transición.

El FMI empezó además a mirar la irrupción de la inteligencia artificial y las monedas digitales de bancos centrales como parte de su agenda de estabilidad financiera, un terreno donde todavía no existen reglas tan claras como las de 1944.

El FMI, de todos modos, mantuvo su proyección de que la economía argentina crecería 3,5% este año, un pronóstico que el Gobierno usa como respaldo externo a su programa económico.

Ocho décadas después de aquel acuerdo firmado en un hotel de montaña, las instituciones de Bretton Woods siguen siendo el termómetro que buena parte del mundo —y también Rosario— consulta antes de decidir si conviene invertir, exportar o esperar.