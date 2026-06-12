La morosidad al palo: cuáles son los beneficios del plan que busca reducir deudas

En un contexto en el que muchas familias destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de créditos con altas tasas de interés, contar con una alternativa que permita reorganizar las finanzas personales puede marcar una diferencia significativa. Con ese objetivo, Banco Santa Fe y el Gobierno de la Provincia pusieron en marcha el Plan de Protección de los Ingresos, una propuesta que busca transformar múltiples deudas en una única cuota, con condiciones más accesibles y previsibles.

La iniciativa está pensada para quienes, frente a una necesidad urgente, recurrieron a préstamos con costos elevados y hoy enfrentan compromisos difíciles de sostener. En lugar de convivir con varios vencimientos y diferentes tasas, el programa permite cancelar esas obligaciones y concentrarlas en un solo préstamo, simplificando la administración de la economía familiar.

Uno de los principales beneficios es la posibilidad de acceder a un plazo de hasta 60 meses para la devolución, lo que reduce el impacto de las cuotas sobre el ingreso mensual. Además, el plan contempla 60 días de gracia antes de comenzar a pagar, un alivio que brinda tiempo para reorganizar las finanzas sin una presión inmediata.

A esto se suma una de las tasas más competitivas del mercado, un factor clave para quienes buscan disminuir el costo financiero de sus deudas y recuperar capacidad de ahorro o consumo.

La propuesta también apuesta por la transparencia y la simplicidad. Los clientes pueden seguir el estado de su préstamo y gestionar toda la operatoria desde la aplicación de Banco Santa Fe, con acceso permanente a la información y sin necesidad de realizar trámites complejos.

"Muchas personas tomaron créditos en momentos de urgencia y hoy enfrentan cuotas difíciles de afrontar. Este plan busca ofrecer una salida concreta: cancelar esas deudas con un único préstamo, con condiciones claras, hasta 60 meses para pagarlo y comenzar a abonarlo recién al tercer mes", destacaron desde la entidad.

Más allá del alivio financiero inmediato, el programa incorpora herramientas de educación financiera para promover una mejor administración de los recursos y evitar nuevas situaciones de sobreendeudamiento. El objetivo es que las personas no solo puedan resolver un problema coyuntural, sino también construir hábitos que les permitan planificar con mayor previsibilidad.

Beneficios principales

* Unificación de varias deudas en una sola cuota mensual.

* Reducción del monto de las cuotas y mayor capacidad de organización.

* Hasta 60 meses de plazo para cancelar el préstamo.

* 60 días de gracia antes del primer pago.

* Tasa competitiva para disminuir el costo financiero.

* Gestión y seguimiento digital a través de la app de Banco Santa Fe.

* Mayor previsibilidad para ordenar la economía familiar.

* Acceso a herramientas de educación financiera para una planificación sostenible.

La iniciativa se apoya en la infraestructura tecnológica y la red de sucursales de Banco Santa Fe, facilitando una gestión simple, segura y transparente. Los interesados pueden inscribirse en ID Ciudadana y obtener más información a través de los canales oficiales del banco o en cualquiera de sus sucursales.

En un escenario donde el sobreendeudamiento afecta la estabilidad económica de miles de hogares, propuestas como esta apuntan a ofrecer una solución concreta para recuperar el equilibrio financiero, aliviar la carga de las cuotas y volver a planificar el futuro con mayor tranquilidad.