TGS consolida inversión histórica de USD 3.000 millones para el procesamiento de líquidos de gas en Vaca Muerta

Resumen Ejecutivo TGS confirmó la aprobación del directorio para ejecutar el Proyecto GNL en Vaca Muerta , demandando una inversión histórica de USD 3.000 millones .

confirmó la aprobación del directorio para ejecutar el en , demandando una inversión histórica de . La iniciativa prevé generar exportaciones anuales por USD 1.200 millones a partir de su puesta en operación proyectada para el año 2030 .

a partir de su puesta en operación proyectada para el año . Se aseguraron acuerdos estratégicos con YPF , Pluspetrol y Chevron para cubrir más del 80% de la capacidad operativa de procesamiento.

, y para cubrir más del 80% de la capacidad operativa de procesamiento. La megaobra destrabará cuellos de botella de infraestructura, dinamizando la cadena de valor energética e industrial con fuerte impacto logístico nacional.

El escenario energético y productivo nacional asiste a un punto de inflexión corporativo de dimensiones históricas. La empresa TGS, controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, oficializó el avance definitivo para una de las mayores apuestas de infraestructura de las últimas décadas. La aprobación por parte de su directorio para el procesamiento de líquidos del gas proveniente de Vaca Muerta marca una pauta de inversión sin precedentes.

Esta decisión corporativa trasciende las fronteras de la cuenca neuquina y genera un fuerte eco en los principales nodos industriales y agroexportadores del país. Fuentes corporativas del sector del Gran Rosario y el sur santafesino observan con atención este movimiento, dado que la expansión de la infraestructura energética resulta un factor crítico para asegurar el insumo básico de las industrias manufactureras, siderúrgicas y petroquímicas radicadas en nuestra región.

La megaobra requerirá un desembolso global estimado en USD 3.000 millones, consolidándose como el plan de infraestructura privada más ambicioso de la actualidad. El objetivo estratégico es capturar y procesar los líquidos de gas natural directamente en origen para su posterior comercialización internacional. De este modo, la compañía proyecta generar divisas genuinas mediante exportaciones que alcanzarán los USD 1.200 millones anuales.

Para comprender la magnitud de la operación, la dinámica de extracción de hidrocarburos no convencionales funciona como un engranaje donde el gas asociado necesita ser tratado y acondicionado de inmediato para permitir que el petróleo siga fluyendo sin restricciones técnicas. Romper este cuello de botella estructural es lo que permitirá liberar el verdadero potencial exportador de la escala geológica que posee la Argentina.

El respaldo comercial de la iniciativa quedó sellado mediante acuerdos previos con gigantes del sector como YPF, Pluspetrol y Chevron, firmas que ya garantizaron el bloque mayoritario del volumen inicial del proyecto. Según destacó Oscar Sardi, CEO de la transportadora que cotiza en Wall Street, esta decisión reafirma la responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva local mediante un esquema estratégico de gran relevancia.

El plan maestro de ingeniería contempla la construcción de un nuevo gasoducto de segregación de corrientes de gases de aproximadamente 100 kilómetros de extensión. Asimismo, el núcleo del procesamiento se concentrará en la ampliación edilicia y tecnológica de la actual Planta Tratayén. Desde ese punto estratégico, se tenderá un poliducto de alta presión destinado a conectar directamente con las terminales de fraccionamiento, almacenamiento y exportación marítima.

El impacto en el mercado laboral durante la etapa de construcción, pautada hasta su inauguración en el año 2030, contempla la creación de 4.000 puestos de trabajo directos y unos 15.000 empleos indirectos. Gran parte de la provisión de servicios de ingeniería, metalúrgica pesada y montajes industriales suele traccionar a talleres especializados del cordón industrial del sur de Santa Fe, dada su probada experiencia en obras de alta complejidad tecnológica.

La adecuación del gas asociado facilitará un incremento sustancial en la producción de crudo, optimizando el transporte a través de los gasoductos troncales existentes. Esta disponibilidad incremental de energía estabilizará la matriz nacional, ofreciendo un horizonte de previsibilidad regulatoria y operativa para las empresas del sector privado que planifican inversiones de largo plazo basadas en la disponibilidad de recursos e insumos energéticos competitivos.