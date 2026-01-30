La UE toma represalias y se la agarra con el biodiesel: "es inminente el cierre de fábricas"

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, cuestionó con dureza la decisión de la Unión Europea de revisar y excluir al biodiesel de soja argentino del esquema de consumo de biocombustibles.

“Es claramente una barrera pararancelaria totalmente injustificada. No hay razón técnica alguna”, sostuvo Idígoras en diálogo con Ecos365, al referirse al impacto de la normativa europea sobre uno de los principales complejos exportadores del país.

En ese sentido, el titular de CIARA-CEC rechazó los argumentos ambientales utilizados por los funcionarios europeos, que señalan a la soja argentina como responsable del desplazamiento de otros cultivos. “El caso de la soja en Argentina es algo que ha decrecido la superficie. Los europeos dicen que hemos desplazado a otros cultivos por culpa de la soja y eso es absolutamente falso”, afirmó.

Idígoras aseguró que la medida responde a una decisión política vinculada al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Según explicó, Bruselas busca compensar a sectores internos que se oponen al tratado, restringiendo el acceso de productos en los que los países sudamericanos son altamente competitivos.

“Es una medida política. Lo que hace Europa es tratar de compensar a los países que se quejaban por el acuerdo UE-Mercosur y entonces sacar a la Argentina y a los demás países del Mercosur aquellos productos en los que somos competitivos”, indicó.

El directivo advirtió además que el biodiesel es solo el primer paso. “Empezaron por el biodiesel y seguramente intentarán seguir por otros productos”, alertó, al tiempo que remarcó el riesgo que esto implica para la relación comercial bilateral.

Frente a este escenario, Idígoras señaló que el sector trabaja junto al Gobierno nacional para intentar revertir la decisión. “Estamos trabajando con la Cancillería y con el Ministerio de Economía en una estrategia de negociación lo antes posible con Europa”, explicó. Sin embargo, reconoció que el impacto puede ser inmediato: “Al día de hoy es inminente la pérdida del mercado y, por lo tanto, el cierre de las fábricas que hay en Argentina para exportar”.

La advertencia pone en foco la gravedad de la situación para una industria clave en la generación de divisas, empleo industrial y valor agregado, en un contexto en el que el biodiesel ha sido históricamente uno de los principales productos de exportación del complejo sojero argentino hacia la Unión Europea.