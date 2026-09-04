Las tres lecciones de la mayor gestora global para navegar un año de cambios económicos y tasas elevadas

Resumen Ejecutivo La gestora global BlackRock consolidó en 2026 un nuevo mapa económico caracterizado por tasas de interés elevadas permanentes y un reajuste profundo en la renta fija.

consolidó en 2026 un nuevo mapa económico caracterizado por permanentes y un reajuste profundo en la renta fija. La asignación de capital en inteligencia artificial exige migrar desde la competencia de modelos hacia infraestructura crítica, semiconductores y la matriz energética .

exige migrar desde la competencia de modelos hacia infraestructura crítica, y la . La resiliencia de los mercados frente a tensiones geopolíticas no elimina la incertidumbre en cadenas de suministro globales y costos operativos de las empresas.

no elimina la incertidumbre en cadenas de suministro globales y costos operativos de las empresas. La rentabilidad financiera exige hoy una rigurosa selectividad de activos, privilegiando la deuda soberana de corto plazo y negocios con recursos escasos.

El escenario financiero internacional completó un viraje estructural que transforma las reglas para la toma de decisiones empresariales. La mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, presentó un balance sobre las dinámicas que moldearon los mercados durante 2026. La convergencia de tasas de interés altas, la aceleración tecnológica y los frentes geopolíticos abiertos exige una reevaluación estratégica.

Las proyecciones de un retorno veloz al crédito barato quedaron sepultadas. Los rendimientos de la deuda soberana en las principales economías registraron techos históricos, encabezados por el bono del Tesoro estadounidense a 30 años que cruzó la barrera del 5%. En Europa y Asia se observa un comportamiento similar con máximos no vistos en décadas.

Para entender el impacto directo sobre el entramado productivo, basta observar cómo el costo de financiamiento global condiciona los proyectos de inversión local. Los emprendimientos y firmas industriales radicados en núcleos productivos como Rosario y el centro santafesino enfrentan un crédito internacional encarecido, lo que obliga a priorizar la eficiencia operativa e inyecciones de capital propio.

La persistencia inflacionaria, impulsada por costos de la energía y abultados déficits fiscales en potencias globales, sostiene la presión sobre los rendimientos bursátiles. Las carteras de inversión requieren ahora una mirada quirúrgica sobre la duración de los instrumentos financieros. La deuda de corto y mediano plazo emerge como la alternativa preferida frente a emisiones de mayor plazo.

En este contexto, asumir mayores plazos en renta fija no garantiza un retorno acorde. Tal como advirtieron los analistas de la entidad neoyorquina, “los rendimientos más altos no siempre compensan a los inversionistas por los riesgos que asumen”. Esa máxima redefine el modo en que se gestiona la liquidez corporativa.

Un cambio de enfoque en la disrupción tecnológica

El segundo eje analítico se concentra en el despliegue de la inteligencia artificial. Si bien los gigantes tecnológicos impulsaron alzas generalizadas tras reportar balances sólidos, la brecha entre ganadores y perdedores dentro del sector comenzó a ensancharse rápidamente. La atención ya no se focaliza en las aplicaciones finales sino en los insumos indispensables.

Los cuellos de botella se desplazaron hacia la provisión de energía eléctrica, la fabricación de microchips y la construcción de infraestructura para centros de datos. Las firmas situadas en la fase inicial de esta cadena están captando el mayor valor, desplazando a las compañías que intentan monetizar software de uso masivo.

Para responder a estas demandas, las plataformas de tecnología masiva incrementaron de forma drástica su apelación al endeudamiento. Las emisiones corporativas con grado de inversión destinadas a financiar el ecosistema digital duplicaron su volumen previo. Esta masiva absorción de capital genera competencia directa con otros sectores necesitados de crédito.

En la región centro del país, donde la biotecnología y la agrotecnología buscan escala internacional, este fenómeno impone prudencia. El financiamiento para proyectos emergentes requiere métricas claras de rentabilidad comercial inmediata, dado que los inversores globales muestran menor tolerancia hacia modelos de negocio basados únicamente en expectativas a largo plazo.

La tercera dimensión abarca el frente de la geopolítica global. Durante el último año, los mercados financieros demostraron cierta capacidad de absorción ante shocks geopolíticos, desde complicaciones en rutas marítimas del Medio Oriente hasta tensiones en el comercio de Norteamérica. Sin embargo, los analistas remarcan que la adaptabilidad no equivale a la extinción del riesgo.

La interrupción intermitente en pasos estratégicos como el estrecho de Ormuz recalibró de manera constante las cotizaciones energéticas. Al mismo tiempo, la reorganización de las cadenas globales de suministro obliga a las corporaciones a reconfigurar sus proveedores. Este reordenamiento genera costos adicionales pero también abre ventanas para economías regionales capaces de ofrecer insumos sustitutos.

La evolución del empleo y la fuerza laboral en Estados Unidos se mantiene como un indicador crucial. Variaciones en la creación de puestos de trabajo responden cada vez más a transformaciones demográficas que a debilidades estructurales del consumo. Entender estos matices resulta indispensable para anticipar la velocidad de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

La combinación de crédito estricto, selectividad tecnológica y reconfiguración del comercio exterior define una etapa donde la agilidad financiera es prioritaria. En esta coyuntura, el capital global privilegia los flujos de caja sostenibles, la propiedad de activos estratégicos y la flexibilidad para absorber oscilaciones de costos en la economía real.