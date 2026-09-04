Una más para el cuaderno: Argentina, campeona de los pagos QR en América Latina

Resumen Ejecutivo Argentina lidera el pago con código QR en Latinoamérica, alcanzando el 84% de adopción en usuarios de celulares, superando a Brasil, Colombia y Perú.

en Latinoamérica, alcanzando el en usuarios de celulares, superando a Brasil, Colombia y Perú. En julio se registró un récord de 115,6 millones de transacciones por $2,96 billones , representando un crecimiento interanual del 140,83% en operaciones.

por , representando un crecimiento interanual del en operaciones. La interoperabilidad del esquema Transferencias 3.0 del BCRA y la adopción pyme por menores costos operativos fueron claves para consolidar la tecnología frente al efectivo.

Argentina sumó una nueva estrella. Esta vez no fue en una cancha, sino en la economía digital. El país se convirtió en el gran campeón latinoamericano de los pagos con código QR, una modalidad que dejó de ser una alternativa para convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Los números hablan por sí solos: durante julio se registraron 115,6 millones de pagos con QR, un nuevo récord histórico, por los que se movilizaron $2,96 billones. La cifra permitió superar las 108,2 millones de operaciones alcanzadas en junio y marcó el tercer mes consecutivo por encima de los 100 millones.

Pero el dato que más sorprende aparece cuando se compara a la Argentina con otros mercados de la región. De acuerdo con el Global Payments Report 2026 de Worldpay, el 84% de los argentinos que paga con el celular en comercios físicos utiliza habitualmente códigos QR.

El porcentaje supera ampliamente al de otros países latinoamericanos: Colombia registra 76%, Perú 71% y Brasil 66%. Así, la Argentina no solamente consolidó el uso del QR: logró posicionarse como líder regional en una tecnología que modificó la forma de pagar, cobrar y hasta manejar el dinero.

Una escalada que no se detiene

El crecimiento de los pagos QR resulta todavía más llamativo cuando se mira hacia atrás.

En julio de 2024 se habían registrado 67,6 millones de operaciones. Un año después, la cifra trepó hasta el récord actual de 115,6 millones: un incremento del 140,83%.

Si la comparación se realiza con julio de 2023, cuando se contabilizaron apenas 13 millones de pagos, el salto alcanza un impactante 789,23%.

También creció con fuerza el dinero movilizado. En términos nominales, los $2,96 billones de julio representan un aumento del 375% frente al mismo mes de 2024 y del 5.111% respecto de julio de 2023.

La tendencia muestra que el QR dejó de ser una tecnología asociada exclusivamente a promociones o descuentos. Para una parte cada vez mayor de la población, se transformó en una herramienta habitual para pagar desde un comercio de barrio hasta una compra de mayor valor.

La clave: un QR para todos

Detrás de esta expansión aparece un factor decisivo: la interoperabilidad.

El esquema de Transferencias 3.0, impulsado por el Banco Central, permitió que los distintos sistemas de pago pudieran interactuar entre sí. De esta manera, un comercio puede exhibir un código y recibir pagos provenientes de distintas aplicaciones bancarias y billeteras digitales.

Ese cambio eliminó una de las principales barreras que podían frenar la adopción: la necesidad de contar con múltiples códigos o sistemas para aceptar pagos de diferentes usuarios.

El ecosistema también se amplió con la participación de bancos, fintech y billeteras virtuales como Mercado Pago, MODO, Naranja X y Ualá, entre otras.

¿Por qué el QR le ganó a la tarjeta?

La explicación no está solamente en la tecnología. También hay una cuestión económica.

Para los comercios, cobrar mediante QR puede significar menores costos y una acreditación más rápida del dinero. Según especialistas consultados por iProUP, esta combinación de menor fricción y velocidad convirtió al QR en una alternativa especialmente atractiva para pequeños y medianos comercios.

Además, el teléfono ya está en el bolsillo del consumidor. No hace falta llevar efectivo ni una tarjeta física: basta con abrir una aplicación, escanear y confirmar.

En ese sentido, el QR terminó ocupando en la Argentina un lugar que en otros mercados cumple la tarjeta de débito: el medio de pago cotidiano.

Argentina vs. Brasil: una particularidad regional

El liderazgo argentino tiene un condimento especial: se da incluso frente a Brasil, uno de los países que más transformó los pagos digitales con su exitoso sistema Pix.

Mientras el gigante brasileño convirtió a Pix en una herramienta masiva para transferencias y pagos instantáneos, Argentina desarrolló una fuerte cultura alrededor del código QR y las billeteras digitales.

La diferencia también refleja dos caminos tecnológicos distintos dentro de América Latina. Mientras en buena parte de Europa y Norteamérica el pago contactless mediante tarjetas y dispositivos NFC mantiene un fuerte protagonismo, en Argentina el QR encontró un terreno particularmente fértil.

¿El efectivo tiene los días contados?

El avance del QR también está cambiando la relación de los argentinos con el efectivo.

Actualmente, el dinero físico todavía representa el 17% de las compras presenciales en el país. Es un porcentaje superior al de Brasil, con 12%, y Chile, con 16%.

Sin embargo, Worldpay proyecta que la participación del efectivo en las compras físicas argentinas podría caer hasta el 9% para 2030.

El efectivo, por lo tanto, no desapareció. Pero todo indica que su lugar en la economía cotidiana será cada vez menor frente a las alternativas digitales.

Una estrella que se suma al historial argentino

Argentina ya tiene una larga historia de adaptaciones financieras impulsadas por la necesidad y la innovación. Ahora puede agregar un nuevo logro a ese recorrido: ser el país latinoamericano donde más arraigó el pago con QR.

El récord de 115,6 millones de operaciones y el 84% de adopción entre quienes pagan con el celular son dos cifras que resumen el fenómeno.

Una estrella más para el cuaderno. Esta vez, la copa se juega con el celular en la mano y un código QR como protagonista.